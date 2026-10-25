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歐洲臭蟲案例每年增約20% 五星級飯店也難倖免

入住飯店先別打開行李 專家教5招檢查臭蟲

關燈使用手機手電筒： 臭蟲多在夜間活動，關燈後使用手電筒仔細照射床鋪及家具縫隙，有助於發現牠們的蹤跡。 檢查床墊與家具接縫： 特別留意床墊邊緣、縫線及床架，若出現紅褐色斑點、黑色排泄物、脫落外殼或淡黃色蟲卵，可能代表有臭蟲出沒。 注意房間異味： 大量臭蟲聚集時，可能散發霉味或特殊氣味，有些人形容類似腐敗的覆盆子或香菜味。 查看壁畫及裝飾品後方： 臭蟲可能藏在畫框、牆面縫隙及裝飾物後方，若發現不明深色污漬，應進一步檢查。 翻看抱枕及靠墊： 除了床墊，沙發靠墊、裝飾抱枕及其他布製家具也可能成為藏身處，入住時應一併檢查。

飯店發現臭蟲怎麼辦？返家後行李也要處理

歐洲多座城市近年臭蟲（bedbug，又稱床蝨）問題日益嚴重，甚至蔓延至飛機與火車等交通工具。近期一架從義大利飛往澳洲的澳洲航空（Qantas）班機，因發現臭蟲而被迫取消航班，進行全面清潔。專家警告，臭蟲可能藏身旅客的衣物及行李，跟著返回家中，即使入住五星級飯店也無法完全避免，建議旅客進房後先將行李放在浴室，再仔細檢查床墊與家具。根據英國《獨立報》報導，隨著歐洲臭蟲問題持續擴大，英國至義大利的交通運輸也受到影響。除了澳洲航空有班機因臭蟲問題停飛，英國東南鐵路公司（Southeastern）位於東薩塞克斯郡黑斯廷斯（Hastings）附近的列車基地，也傳出10月因臭蟲出沒，部分列車被迫暫停營運。臭蟲是一種沒有翅膀、身體扁平呈橢圓形的小型昆蟲，顏色可能為深黃色、紅色或褐色，主要吸食人類及動物血液。臭蟲通常在夜間活動，容易叮咬睡眠時裸露的頭部、手臂及腿部，造成紅色、隆起且搔癢的疹子，有時會呈現鋸齒狀或成排分布。一般而言，臭蟲叮咬不太會造成嚴重健康問題，但可能引發皮膚不適。臭蟲監測公司Valpas指出，倫敦及其他歐洲主要城市的臭蟲案例，每年約增加20%。根據《泰晤士報》報導，該公司監測的飯店客房中，平均每42間就有1間發現臭蟲蹤跡。專家認為，全球臭蟲數量過去10年大幅增加，頻繁的國際旅行及臭蟲對殺蟲劑產生抗藥性，可能是問題持續惡化的原因。害蟲防治公司Forshaw副總裁克雷奇（Cassie Krejci）指出，臭蟲並不代表住宿環境不乾淨，也不是個人衛生習慣不佳造成的問題，而是這種昆蟲具有極強的生存及傳播能力。她提醒，無論前往哪個國家旅遊，都有可能把臭蟲帶回家，尤其是近期臭蟲通報案例增加的城市，更應提高警覺。由於臭蟲體型小、擅長躲藏，旅客即使入住高級飯店，也可能在不知情的情況下將牠們帶回家。克雷奇建議，入住飯店後，第一件事就是將行李箱推進浴室或其他鋪設磁磚的區域，避免行李直接接觸床鋪或地毯，再進行房間檢查。旅客可透過以下方式辨識臭蟲：若在飯店發現臭蟲，克雷奇建議立即拍照蒐證，並通知飯店人員或短租住宿業者。多數飯店會依照既定程序，安排受影響旅客及相鄰房間住客更換客房，同時聯繫專業除蟲公司檢查與處理。在問題解決前，旅客應避免將行李放在床上或靠牆處，最好暫時置於浴室乾淨的檯面，也不要將衣物收進房內抽屜，以降低臭蟲藏入行李的風險。返家後同樣不能掉以輕心。專家建議，先將行李放入密封塑膠袋，並在遠離臥室、容易觀察蟲體的硬質地板上整理衣物。可使用烘衣機的衣物，則應依照材質可承受的溫度，以足夠的高溫烘乾時間處理，降低臭蟲或蟲卵殘留的風險。專家提醒，臭蟲不會飛行，但能躲藏在衣物、行李及家具縫隙中，透過旅客移動擴散。出國旅遊時多花幾分鐘檢查住宿環境，有助於避免將這些不速之客帶回家。