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台61線西濱快速公路施工 改道路線一次看

光復連續假期進入第二日，公路局今（25）日提醒，出發前請務必留意最新天氣預報、道路通阻及交通管制資訊，行經山區、沿海及易受天候影響路段時，應提高警覺。這次連假推出國道客運85折優惠措施，再登錄TPASS 2.0會員、綠色運輸服務平台，最高可享57折優惠，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。公路局為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨（24）日受薔琵颱風影響，西部國道客運共計行駛1,648班次，疏運23,445人；東部國道客運路線共計行駛547班次，疏運8,794人。另外，公路局已請客運業者於115年光復連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運85折優惠措施。若登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次享15％回饋金，4次以上享30％回饋金，再加上註冊綠色運輸服務平台再享加碼3%回饋；兩者疊加後，最高可享57折優惠，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。此外，台61線西濱快速公路因受平交路口立體化改善工程施工影響道路容量，預估會有車多壅塞情形，公路局已規劃改道路線並設置指示標誌導引用路人，請用路人留意並提前改道：台61線南下12.6k至16.8k及北上15.5k至17.9k（林口～蘆竹）主線車道，改道路線為行駛側車道（台15線）。台61線75.8k（浸水橋）至82.8k（國3香山交流道以北約1公里） 雙向主線車道，建議改道路線為行駛台1線、台13線。台61線99k+460（近苗8）至101k+340（近苗11）雙向主線車道，建議改道路線為行駛台13甲線、台1線。