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踢爆護航僑委身分 凌濤轟「綠友友」官官相護

凌濤提三大質疑 追問出訪經費、僑委補助及影片來源

不滿僑委會稱未額外支用公帑 凌濤：場地餐飲全用國家資源

民眾黨立法院黨團主任陳智菡等人日前指控，僑委會在圓山大飯店舉辦年度僑務委員會議期間，疑動用千萬公帑，在惜別晚宴替前委員長徐佳青舉辦歡送及慶生活動。對此，桃園市議員凌濤今（25）日再踢爆，大聲嗆告、護航徐佳青的法國僑務委員薛雅俶，竟是「歐洲信賴台灣後援會總會長」，痛批「綠友友」利益共同體、官官相護，並針對徐佳青過去出訪爭議、僑務委員經費補助及慶生影片來源提出三大質疑。凌濤在臉書指出，當全國都在為風災準備，僑委會卻被踢爆22日晚間動用國家資源，替徐佳青慶生、惜別，還與「洋流」總統府資政、國策顧問等一幫府院高層在圓山飯店裡「歌舞昇平」。今日上午甚至要出動「涵蓋五大洲」等多位僑務委員召開記者會替徐佳青護航，「真是好大的官威」，結果發現一批資政、僑委不是「洋流」，就是「信賴之友會」成員。他質疑，這根本是「綠友友」利益共同體官官相護，引發人民反感。凌濤首先指出，徐佳青被踢爆5年內出國47次、526天，花費2383萬元，這筆帳至今尚未算清。期間甚至出現徐佳青帶著未成年兒子以「攝影官」名義隨行出訪、丈夫遭爆私用公務車等爭議。他質疑，過程中究竟有無涉及特權、圖利？徐佳青自己說不清楚，難道這些僑務委員要一起擔負《貪污治罪條例》的調查？其次，凌濤質疑，今日召開記者會的僑務委員，相關住宿、場地、設備及餐飲等費用，是否同樣領取僑委會補助？他批評，若是使用納稅人的錢返台開會，如今卻順便召開記者會替前長官護航，「丟不丟臉？」更質疑這些僑務委員與僑委會根本是利益共同體，卻還講得大義凜然。第三，凌濤針對僑委會所稱的「免費紀念短片」提出質疑，影片中六年的政績照片與影像，是否來自僑委會官方檔案？負責剪輯的人員是否為僑委會同仁？此外，原本僅邀請徐佳青出席，究竟是誰安排讓徐佳青「客人變主人」，不僅上台致詞，還高舉紅酒杯、拿起麥克風唱歌？凌濤指出，僑委會辯稱「徐的慶生祝福活動，未額外支用公務預算」，但無論場地、會議名目、餐飲及設備，無一不是使用國家公帑。他批評，僑委會卻放任因特權爭議請辭的徐佳青高調出席，「這不是公然洗白是什麼？」並質疑徐佳青先前喊告，如今卻不再出聲。凌濤最後諷刺，民進黨立委林俊憲成立的「戒慎恐懼協會」，恐怕第一個破功的黑名單就是徐佳青。他批評，人民千萬納稅錢，竟在颱風天被拿來讓徐佳青在圓山飯店載歌載舞、慶祝生日，大唱「媽媽請你也保重」，直言納稅錢若被僑委會如此使用，「恐怕臺灣人民在新潮流執政下才真正需要保重」。