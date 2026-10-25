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搭高鐵沒帶錢包！天使女孩直接掏1000元：堅持別還錢只求1事

▲近日有女子搭乘高鐵北上工作，卻忘記帶錢包，求助路人也被婉拒，直到遇到天使女孩才救了她。（圖／台灣高鐵提供）

女子當場直接借了她1000元，但原PO當下想使用網銀還錢，對方卻堅持不收，甚至回應「我知道妳不是詐騙啦！ 真的想還的話，就捐給動物吧，我很喜歡小動物。」

▲暖心女孩直接掏出1000元，讓原PO可以順利買到高鐵票北上工作。（圖／記者李青縈攝影）

女乘客兌現承諾捐款！女孩看到了：謝謝妳讓我願意繼續相信人性

後續原PO也兌現承諾，依照約定捐款1000元給動保組織協助浪浪絕育計畫，「雖然不知道妳的名字，但真的很謝謝妳。」

搭高鐵遇上天使女孩！近日有位女乘客分享感動經歷，表示前陣子準備搭乘高鐵北上工作，卻意外忘了帶錢包，當下能使用的付款方式也不符合高鐵規定，接連向2位路人求助都被婉拒，，吸引5.6萬人按讚分享。一名女網友在Threads上分享經歷，表示週四一早準備搭高鐵北上工作，卻忘記帶錢包，離高鐵發車僅剩下15分鐘，身上僅剩手機可以使用網銀轉帳和LINE Pay付款，偏偏購票皆無法使用這些方式。她先後詢問2名路人，能否「轉帳換現金」都被拒絕，詢問服務台人員也因付款方式問題未能解決，眼看發車時間只剩5分鐘，她只好再硬著頭皮向路人求助，沒想到真的讓她遇到一名天使女孩。這名暖心接著，原PO拿著1000元趕緊買好票後，想先把找回來的200元還給對方，125元則留下搭乘捷運或突發狀況，但對方聽聞反而擔心「那妳等等突然需要用錢怎麼辦？」讓原PO感動直呼「明明是我在跟她借錢，她竟然比我還擔心我有沒有錢用」。這名陌生女孩的善意感動了她，坦言雖然彼此不認識，對方卻無條件相信她，甚至不求任何回報，貼文曝光後，至今已累積超過84萬人瀏覽，多達5.6萬人按讚，吸引不少人留言「真的好善良！然後你也捐款了，你們都好棒」、「謝謝妳願意分享這份愛的感動，進而感動正在看這篇脆友」、「希望這篇貼文能飄到那位善良女孩」、「因為現在詐騙太多了……很多人想幫忙但是不敢」。值得一提的是，再次感動上萬人。