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▲味全龍目前在台灣大賽取得3勝1敗聽牌優勢，G5將在主場挑戰封王。（圖／記者葉政勳攝）

2026年中職台灣大賽G5今（25）日下午5時05分在台北大巨蛋開打，握有3勝1敗聽牌優勢的味全龍，將在4萬名球迷面前挑戰封王。味全球團稍早宣布，內、外野一般座位門票已全數售罄；若依4萬席完售計算，今年「龍象大戰」5戰累計人數將達19萬2437人，超越去年中信兄弟對樂天桃猿的15萬3395人，寫下中職史上最賣座台灣大賽。味全龍稍早透過官方社群宣布：「RUN for HONOR！味全龍前往榮耀之路的最後一戰，感謝所有龍迷的熱血支持，台灣大賽G5內、外野一般座位門票全數完售，今晚讓我們再現滿場紅潮，共同見證味全龍的榮耀時刻。」今年台灣大賽前4戰已累積15萬2437人進場，距離去年締造的15萬3395人紀錄只差958人，因此G5開打後不久就確定改寫歷史。若本場最終公布4萬人滿場，系列賽5戰累計將達19萬2437人，比原紀錄增加3萬9042人，增幅超過25％。2025年中信兄弟與樂天桃猿在台灣大賽交手，5場累積15萬3395人，當時已創聯盟紀錄；今年龍象兩大人氣球隊首度在台灣大賽正面交鋒，加上5場賽事全數安排在台北大巨蛋，進一步推高觀眾規模。G5原訂23日舉行，卻因薔琵颱風影響連續兩度延賽，直到今日才重新點燃戰火。儘管賽程異動打亂球迷原有安排，球團也開放退票，市場熱度仍未降溫，追加開放的上層看台及外野座位最終全部售罄。球團提醒，今日比賽仍屬原訂10月23日舉行的台灣大賽G5，球迷必須持有「G5場次」門票才能入場，現場售票口只提供補票服務，不再販售一般座位。持電子票券進場的球迷，可事先利用「票券轉贈」功能將門票分配給同行親友，以加快驗票速度；電子票券QR Code採動態防偽設計，不能以截圖方式使用，孩童也須由家長陪同入場。此外，球團本場提供每人20元的台北捷運票價補貼，球迷搭乘捷運至國父紀念館站，進場後可至指定驗票機感應票卡折抵。系列賽前3戰由味全龍全部拿下，中信兄弟直到G4才靠詹子賢延長賽11局的再見安打，以5：4驚險續命，將戰線延長至第5場。龍隊目前仍握有3勝1敗優勢，只要今晚再拿一勝，就能在4萬名球迷面前拋下封王彩帶。對中信兄弟而言，G5已沒有再輸球的空間，必須連勝3場才能完成中職台灣大賽史上前所未見的1勝3敗逆轉。無論今晚冠軍是否出爐，滿場4萬人的龍象封王戰，已先替中職寫下新的票房紀錄。