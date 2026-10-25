我是廣告 請繼續往下閱讀

中國男歌手毛不易唱紅許多陸劇、電影主題曲，擁有許多知名度，日前他受邀參加高中時就認識的朋友周佳奇婚禮，上台時不只回味兩人年輕氣盛，還說「結婚不代表什麼、雖然不是我的妻子」等發言，被許多網友批評發言非常沒有邊界感。毛不易參加朋友婚禮時，他回憶自己高中曾有一段厭學的過往，當時周佳奇特別煮飯開導自己，大學到杭州實習時，女方更是特別來探望自己，還幫忙打掃房間，稱對方是一位「始終關心你，懂得如何照顧人」的珍貴存在。談到周佳奇要結婚了，毛不易說：「從校服到婚紗，雖然不是我的妻子，但是是我跟佳奇一路走過來的日子。結婚對咱們這個年紀來說，越來越不算什麼了，但我覺得，這是你人生的新開始，也是妳跟張哥感情的見證。」希望小倆口未來沒有力量時，還是能夠勇敢堅定地選擇對方。不過毛不易的婚禮致詞卻讓網友看得相當不滿，認為他隻字不提新郎，從頭到尾都在強調自己的新娘關係很好，認為這是相當沒有分寸的行為，「看得我都犯尷尬症了」、「我的婚禮如果有人說這種話，我恨不得讓他滾。」至於毛不易沒有邊界感的致詞，新婚小倆口也公開回應了，新娘周佳奇表示自己跟毛不易是多年同學、摯友，也是娘家人，「請大家理性，也感謝大家祝福，沒什麼要說的，跟張哥在研究蜜月旅行啦，大家吃好喝好，散了吧～」