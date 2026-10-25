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小笠原父島、母島震度3 東京市區也有感

震源深達470公里 日本氣象廳：無海嘯威脅

日本小笠原群島西方外海今（25）日上午發生規模7.0地震，震源深度約470公里，最大震度達日本震度3級，東京都小笠原村的父島、母島均觀測到明顯搖晃。由於震源相當深，地震影響範圍廣泛，連日本東北及關東地區都有感。日本氣象廳表示，這起地震沒有引發海嘯的疑慮。綜合日本放送協會（NHK）等日媒報導，這起地震發生於日本時間25日上午11時10分左右（台灣時間上午10時10分），震央位於小笠原群島西方外海，北緯28.0度、東經139.9度，地震規模估計為7.0，震源深度約470公里。根據日本氣象廳公布的震度資訊，東京都小笠原村的父島及母島觀測到最大震度3級。此外，日本東北及關東多地也出現震度2級的搖晃，包括宮城縣角田市、岩沼市，福島縣郡山市、南相馬市，以及茨城縣、栃木縣、埼玉縣、千葉縣等部分地區。東京都千代田區、青之島村，以及神奈川縣橫濱市、川崎市部分地區，也觀測到震度2級。震度1級的範圍則更加廣泛，涵蓋青森、岩手、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川，以及新潟、山梨、長野、靜岡等地。這起地震震源深度達470公里，屬於深層地震。由於地震波在地球內部傳遞的特性，即使距離震央較遠的地區，也可能感受到搖晃，因此日本本州多個地區均有震度紀錄。日本氣象廳表示，雖然此次地震規模達7.0，但不會引發海嘯，民眾無須擔心海嘯侵襲。