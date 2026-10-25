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場次 時間 客隊 主隊 戰況 G1 10/24 08：00 光芒 釀酒人 釀酒人3：2勝 G2 10/25 08：00 光芒 釀酒人 釀酒人5：4勝 G3 10/27 08：00 釀酒人 光芒 未開賽 G4 10/28 08：00 釀酒人 光芒 未開賽 G5* 10/29 08：00 釀酒人 光芒 視戰況 G6* 10/31 08：00 光芒 釀酒人 視戰況 G7* 11/1 08：00 光芒 釀酒人 視戰況

2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第2戰今（25）日在密爾瓦基美國家庭球場上演逆轉秀！釀酒人首局因游擊手普拉特（Cooper Pratt）傳球失誤陷入危機，遭光芒捕手希克斯（Liam Hicks）轟出兩分砲，一度以0：4落後，但釀酒人展現強大韌性，靠弗里利克（Sal Frelick）六局下陽春砲追平，普拉特七局下再敲出關鍵超前安打，完成將功贖罪，最終釀酒人以5：4逆轉擊敗坦帕灣光芒，世界大賽系列賽取得2勝0敗領先，距離隊史首座世界大賽冠軍還差2勝。光芒此役開賽就獲得絕佳機會。首棒迪亞茲（Yandy Díaz）擊出游擊方向滾地球，沒想到釀酒人游擊手普拉特發生傳球失誤，讓迪亞茲不僅安全上壘，還直接推進至二壘。雖然釀酒人先發韓德森（Logan Henderson）隨後三振阿蘭達（Jonathan Aranda），但辛普森逮中投球，敲出中外野安打送回迪亞茲，替光芒取得1：0領先。辛普森緊接著盜上二壘，卡米內羅再補上左外野安打，送回辛普森，將領先擴大至2：0。光芒攻勢還沒結束，輪到希克斯（Liam Hicks）打擊時，他將韓德森的投球掃向右中外野，形成飛行距離411英尺（約125公尺）的兩分全壘打，一棒把比分拉開至4：0，這也是本屆世界大賽首支全壘打。面對4分落後，釀酒人打線一局下立即反擊。首棒喬里歐（Jackson Chourio）率先敲出右外野安打，包爾斯（Jake Bauers）隨後也擊出右外野安打，讓喬里歐一口氣跑上三壘，形成無人出局、一三壘有人的得分機會。光芒先發拉斯穆森（Drew Rasmussen）雖然三振葉力奇（Christian Yelich），但面對第四棒康崔拉斯（William Contreras），仍被敲出中外野適時安打，讓喬里歐跑回本壘，釀酒人追回第1分。接著圖朗（Brice Turang）擊出二壘方向平飛球出局，不過米契爾（Garrett Mitchell）在兩出局後挺身而出，敲出右外野安打，送回包爾斯，將比分追成2：4。釀酒人在第四局下再次展開攻勢，普拉特率先選到保送，弗里利克（Sal Frelick）隨後敲出右外野安打，讓普拉特站上三壘，形成一、三壘有人的機會。接著漢米爾頓（David Hamilton）擊出一壘方向滾地球，光芒一壘手阿蘭達卻發生接球失誤，不僅讓漢米爾頓安全上壘，三壘跑者普拉特也趁勢跑回本壘，釀酒人將比分縮小至3：4。釀酒人打線持續向光芒牛棚施壓，六局下終於出現關鍵一擊。光芒左投西摩爾（Ian Seymour）登板，釀酒人弗里利克率先上場打擊，直接將球轟向中外野，形成飛行距離408英尺（約124公尺）的陽春全壘打，幫助釀酒人追成4：4平手。七局下，釀酒人終於突破僵局，圖朗（Brice Turang）率先敲出中外野二壘安打，米契爾（Garrett Mitchell）隨後擊出右外野飛球出局，讓圖朗推進至三壘。面對光芒後援投手威爾斯（Tyler Wells），普拉特（Cooper Pratt）把握得點圈機會，敲出右外野適時安打，送回圖朗，幫助釀酒人以5：4逆轉超前。普拉特隨後還成功盜上二壘，可惜弗里利克（Sal Frelick）與漢米爾頓（David Hamilton）接連出局，未能再添保險分。八局下，喬里歐（Jackson Chourio）率先敲出中外野安打，隨後盜上二壘，葉力奇（Christian Yelich）選到保送，兩人再發動雙盜壘，成功攻占二、三壘。此時康崔拉斯（William Contreras）擊出游擊方向滾地球，光芒選擇傳本壘阻殺喬里歐，釀酒人雖提出重播挑戰，但原判維持，錯失追加分數的機會。隨後康崔拉斯盜上二壘，讓釀酒人再度形成得點圈機會，不過圖朗（Brice Turang）擊出左外野平飛球遭接殺，最終無功而返。九局上，光芒首名打者德魯卡（Jonny DeLuca）敲出二壘安打，釀酒人後援投手艾許比（Aaron Ashby）靠著三振和內野滾地球抓下兩出局。在三壘有人、兩出局情況下，迪亞茲出棒過半被判三振，釀酒人以1分之差險勝，在系列賽取得2連勝。