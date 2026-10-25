我是廣告 請繼續往下閱讀

有一個數字相當有趣。當詹姆斯在場時恩比德得分率15.9%， 而詹姆斯不在場時恩比德得分率為26.6%。

恩比德除了需要負責禁區得分與籃板保護，也肩負大量進攻發動任務；若其他長人持續缺陣，球隊可能被迫增加恩比德的上場時間，對於生涯頻受傷勢困擾的他來說恐怕很難一直保持健康。

費城76人今（25）日迎戰密爾瓦基公鹿，即使當家球星詹姆斯（LeBron James）輪休，球隊仍靠著恩比德（Joel Embiid）繳出28分、11籃板、10助攻的大三元表現，終場以127：116擊退公鹿，開季豪取3連勝。這場勝利再次凸顯恩比德在詹姆斯不在時的組織價值，不過球隊內線輪替可能出現意想不到的大隱憂。此役詹姆斯缺陣，76人進攻端由恩比德、布朗與馬克西共同扛起重任。其中，恩比德不僅在禁區維持得分威脅，更透過傳球串聯隊友，全場攻下28分、11籃板、10助攻，成為球隊穩住戰局的重要核心。過去談到恩比德，外界往往將焦點放在他的低位單打、中距離投射與禁區破壞力，但這場比賽也展現他在組織端的另一種可能。當防守方集中兵力限制他的個人進攻時，他還是能藉由觀察防守站位、尋找隊友空檔，替外線射手與切入球員創造機會。從比賽內容來看76人即使少了詹姆斯，依然能維持進攻威脅的關鍵就在於，恩比德的價值並不只在於個人得分，而是能否在吸引防守後，進一步帶動全隊進攻。不過，單場比賽的表現還不足以證明球隊在不同球星組合下的戰力差異，更不能直接認定詹姆斯缺陣就是恩比德打出大三元的原因。對76人而言，真正重要的課題，是如何在不同持球核心同場時，妥善分配球權，讓每名球星都能發揮所長。儘管76人開季取得3連勝，但內線傷兵問題仍值得關注。沃克（Jabari Walker）此役扭傷左腳，完成罰球後返回更衣室接受檢查，讓球隊的內線輪替再添變數。對76人而言，中鋒位置的健康狀況格外重要。因此，76人這場勝利帶來的不只是開季3連勝，更凸顯球隊接下來的兩項關鍵課題：一方面，恩比德能否持續扮演得分與組織兼具的進攻核心；另一方面，教練團又該如何妥善管理中鋒輪替與主力負荷。