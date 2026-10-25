我是廣告 請繼續往下閱讀

漢拏山累積雨量破260毫米 強風造成道路設施受損

濟州機場25航班取消、218班延誤 離島渡輪停航

地方慶典被迫取消 氣象廳警告26日前仍有豪雨

今年第30號颱風「薔琵」（Champi）遠離台灣後，持續往東北方向前進，就連韓國濟州島都受到影響，當地連日遭到強風豪雨侵襲，部分地區累積雨量突破260毫米，不僅造成道路設施受損、排水系統異常及溫室淹水，也嚴重衝擊交通運輸。濟州國際機場24日共有25架次航班取消、218架次延誤，多條離島渡輪航線停航。根據韓聯社報導，濟州地方氣象廳表示，25日凌晨4時起，已將濟州島南方外海原本發布的風浪警報升級為颱風警報。雖然濟州市東部及西歸浦市部分地區的豪雨注意報已解除，但濟州島山區及濟州市中山間地區仍維持豪雨注意報，島上大部分地區及楸子島也持續發布強風注意報。根據氣象觀測資料，從23日至25日上午6時，漢拏山三角峰累積降雨量達268.5毫米，杜鵑花田244毫米、城板岳241毫米、威勢岳229毫米。中山間地區同樣出現驚人雨勢，山川壇累積234毫米、松堂219.5毫米、臥山217毫米；沿海地區的表善也達215毫米、城山210.9毫米，濟州市區及西歸浦市區則分別累積164.5毫米及142.3毫米。除了豪雨，濟州島多處也測得強勁陣風。截至25日上午6時，沙濟比最大瞬間風速達每秒18.9公尺，新星岳每秒18.1公尺、金岳每秒15.6公尺。強風豪雨也陸續造成災情。濟州消防安全本部指出，23日晚間9時許，濟州市禾北一洞有道路中央分隔設施遭強風吹倒，消防人員獲報後到場處理。24日上午，三陽二洞則發生人孔蓋處污水或雨水逆流，影響交通；當天下午，禾北一洞又傳出道路排水不良，梨湖二洞則有塑膠溫室遭到淹水。惡劣天候也衝擊濟州島對外交通。濟州國際機場24日共有25架次航班取消，其中包括9架次國內線航班及16架次國際線航班。另有218架次航班延誤，包括213架次國內線及5架次國際線，導致大量旅客行程受到影響。海上交通方面，濟州島往返加波島、馬羅島等附屬島嶼的客輪也因天候不佳停航。此外，漢拏山國立公園7條登山步道全面禁止進入，以確保遊客安全。強風豪雨也打亂濟州島週末活動安排。原訂24日至25日在濟州市新星岳一帶舉辦的「2026涯月邑農水畜博覽會」全面取消，西歸浦七十里節的街頭遊行及開幕典禮也因天候惡劣而取消。韓國氣象廳預測，濟州島降雨將持續至26日上午，未來預估還有30至80毫米雨量，山區及中山間地區局部可能超過120毫米。其中，25日中午至晚間，漢拏山山區及東側地區可能出現較強降雨。氣象廳也警告，發布強風注意報的地區，最大瞬間風速可能超過每秒20公尺，山區更可能達每秒25公尺以上。至於已發布颱風警報的濟州島南方外海，強風可能持續至26日深夜，風速預估每秒9至18公尺，部分海域浪高恐超過5公尺。氣象廳提醒，民眾應留意招牌、塑膠溫室等設施可能遭強風吹損，以及掉落物造成的安全風險。準備搭乘飛機或渡輪的旅客，也應提前確認航班及船班資訊。此外，濟州沿海近期可能出現越過礁岩與防波堤的長浪，加上26日起進入大潮期間，海水水位將逐漸升高，呼籲民眾避免靠近海岸，並注意低窪地區淹水風險。