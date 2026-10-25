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環保局還原現場 隊長主動邀蔣萬安體驗第一線工作

清潔隊員連日繁忙 陳浩彰：被扭曲真的很悶

薔琵颱風造成台北市多處路樹倒塌，台北市長蔣萬安昨（24）日前往中山區視察災後復原，並換上裝備與清潔隊員一同搬運樹枝，不料現場1句「市長要體驗的話，我建議是這個比較妥當」的影片在社群平台上流傳，引發民眾質疑蔣萬安是「擺拍作秀」。對此，台北市環保局環清科科長陳浩彰出面還原現場情況，強調市長本意就是慰問第一線同仁、了解實際作業方式，反問外界「有必要這樣嗎？」並坦言，清潔隊員連日投入災後復舊，看到事情遭扭曲，心裡都非常悶。看到蔣萬安勘災遭質疑作秀，陳浩彰昨表示，蔣萬安到達現場時，第一線同仁原本就會向市長說明災害復舊狀況，當下中山區清潔隊長王開武希望讓市長用最直接的方式了解基層工作的辛勞，因此主動詢問蔣萬安是否願意一起做做看相關工作，讓市長知道清潔隊員實際如何作業。陳浩彰指出，蔣萬安當時是基於慰問與關心第一線同仁，幹部也希望透過實際操作，讓市長更深入了解基層工作方式，市長本人也很樂意親自體會，沒想到事後卻被外界過度放大。他強調，蔣萬安平時就很關心第一線同仁，這次到場除了協助災後復原，也有準備加菜金及飲料，希望替連日辛苦工作的清潔隊員加油打氣。陳浩彰坦言，清潔隊員這幾天都在外面辛苦工作，王開武看到外界開始批評後，心裡「非常悶」，因為大家已經忙了好幾天，為了不影響市民生活，隔天仍要繼續投入大量人力復舊，「有必要這樣嗎？市長願意跟同仁一起做，這不好嗎？」他也強調，蔣萬安這幾年不只慰勞清潔隊，也會關心各工程單位，如果外界硬要解讀成選舉年才如此，「可是市長每年都會關心，這騙不了人」。陳浩彰希望外界把焦點放回市府各局處如何盡快完成災害復舊，而不是將市長到場慰問、替第一線同仁打氣的舉動扭曲，因為這樣確實會傷害正在第一線工作的同仁。