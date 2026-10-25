蘋果首款摺疊手機iPhone Duo於10月23日在台上市，售價74900元起，主打鈦金屬機身及低摺痕螢幕，不過耐用度再度受到考驗。國外知名YouTube頻道「JerryRigEverything」近日公布極限耐用測試影片，將大量沙塵灑在手機上，結果轉軸卡住、機身無法完全闔上；接著進行反向折彎，內螢幕竟出現綠線，最後連觸控功能都失效。
科技YouTuber Zack Nelson開箱手機向來會進行暴力測試，像是刮痕、火燒及折彎測試，也沒放過剛上市的iPhone Duo，用新的摺疊機進行多項破壞性實驗，先用不同硬度工具刮擦內外螢幕，再把沙土、碎石與灰塵倒在機身及轉軸附近，觀察異物是否影響摺疊機構。
雖然iPhone Duo標示具備IP68防塵防水等級，測試卻發現細小顆粒仍可能從多處縫隙進入轉軸。隨著異物堆積，原本協助機身閉合的磁吸力量不足以讓兩側貼合，手機出現無法完全闔上的情況。
反向折彎螢幕冒綠線！再施力觸控也失效
最受矚目的是折彎測試，Nelson將iPhone Duo攤開，朝正常摺疊方向的反方向施力，雖然鈦金屬機身沒有立即斷裂，但內螢幕很快出現一條永久性綠線，從摺疊區域延伸到邊框，第二次施力後，又增加兩條異常線條，最終螢幕雖仍有畫面，卻無法正常觸控。Nelson認為可能與轉軸殘留沙塵，或機構受力後變形有關，但尚無法確認。他表示，自己多年來測試過不少摺疊手機，多數能撐過這類考驗，這次iPhone Duo卻未能過關。
外螢幕較耐刮，摺疊內螢幕指甲也可能留下痕跡
刮痕測試則出現明顯差異，iPhone Duo外螢幕搭載第二代超瓷晶盾，在莫氏硬度7級才出現較明顯刮痕；內螢幕約在2級就留下痕跡，指甲施壓也可能造成損傷。
不過，奈米紋理霧面塗層可降低刮痕的視覺存在感，螢幕亮起時較不明顯，並非刮痕真的消失。
這次大量灑沙與刻意反向折彎，都超出一般使用方式，單支手機的極限測試也無法證明產品普遍存在缺陷，對已入手的使用者而言，應避免讓沙粒進入轉軸，展開手機時也不要施加過大反向壓力，以免增加螢幕損壞風險。
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反向折彎螢幕冒綠線！再施力觸控也失效
最受矚目的是折彎測試，Nelson將iPhone Duo攤開，朝正常摺疊方向的反方向施力，雖然鈦金屬機身沒有立即斷裂，但內螢幕很快出現一條永久性綠線，從摺疊區域延伸到邊框，第二次施力後，又增加兩條異常線條，最終螢幕雖仍有畫面，卻無法正常觸控。Nelson認為可能與轉軸殘留沙塵，或機構受力後變形有關，但尚無法確認。他表示，自己多年來測試過不少摺疊手機，多數能撐過這類考驗，這次iPhone Duo卻未能過關。
刮痕測試則出現明顯差異，iPhone Duo外螢幕搭載第二代超瓷晶盾，在莫氏硬度7級才出現較明顯刮痕；內螢幕約在2級就留下痕跡，指甲施壓也可能造成損傷。
不過，奈米紋理霧面塗層可降低刮痕的視覺存在感，螢幕亮起時較不明顯，並非刮痕真的消失。
這次大量灑沙與刻意反向折彎，都超出一般使用方式，單支手機的極限測試也無法證明產品普遍存在缺陷，對已入手的使用者而言，應避免讓沙粒進入轉軸，展開手機時也不要施加過大反向壓力，以免增加螢幕損壞風險。