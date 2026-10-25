本季21場先發、累積133.1局僅被打出3支全壘打，被全壘打率（HR/9）僅有0.202，但值得注意的是，3轟中就有2轟是中信兄弟打者陳俊秀、張仁瑋所打出。

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蔣銲投出最頂級身手 三振率高達25.5%

等於有超過4分之一打者吞K外，剩下打者中，還有將近一半，都打成較難形成安打的滾地球。

對手敲安打都難 被打3轟有2轟是對兄弟

對手難從他手中透過長打創造大量得分，數據顯示，他本季21場先發全數都把分數壓在3分以內，優質先發率高達90.4%。

蔣銲本季被打出3轟中，竟有2轟是中信兄弟打者所打出

兄弟還沒走出打擊低潮 適時長打仍是關鍵

味全龍今（25）日大巨蛋主場交手中信兄弟，歷經2天延賽，味全龍仍確定由當家王牌蔣銲先發出戰，他本季以防禦率1.49傲視全聯盟，其中關鍵就在於被全壘打率極低，蔣銲擁有前大聯盟、日職洋將經歷，對亞洲職棒並不陌生，今年克服傷病來台，繳出全聯盟最佳投手表現，除保送率之外，各項數據都位居前列。蔣銲靠著均速147公里速球與變速球、曲球搭配，高達28.8%揮空率（Whiff%）下，整年三振率為25.5%，滾地球率高達49.4%，蔣銲整季被打擊率僅1成82，在滾地球率極高情況下，整年超過133局只被打出87支安打，其中19支為長打，3支為全壘打，但要注意的是，（另一轟為統一獅蘇智傑），分別為4月1日中職首戰被陳俊秀第3局打出的陽春砲，以及6月30日首局首打席被張仁瑋打出的全壘打，場地則分別為洲際與天母，蔣銲該2戰最終合計12局失掉3分、奪下1勝。綜合成績來看，蔣銲本季對兄弟先發6場、合計37局中拿下2勝0敗、防禦率2.18，兄弟本場推倒蔣銲這座高牆，在打擊火力低潮之時，可能還是得靠長打適時一擊。