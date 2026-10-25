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葛如鈞、牛煦庭加入競總 羅智強：結合AI與社群傳播

推「病樹清除隊」遊戲 還得闖過「青鳥造謠阻撓」關卡

競總搶先開箱！棒球場風格打造「市民主場」

▲蔣萬安競選總部推「病樹清除」遊戲挺公務員。（圖／蔣萬安競選總部提供）

台北市長蔣萬安競選總部今（25）日公布最新人事布局，由國民黨立委葛如鈞出任SI總幹事、立委牛煦庭擔任文宣總幹事，競總總幹事羅智強表示，這次競總採取「總幹事群」運作模式，打破傳統部門框架，打造快速、扁平化、任務導向的選戰團隊。此外，競總也推出《颱風大作戰—病樹清除隊》遊戲，讓玩家在颱風來襲前清除病樹，藉此向第一線公務人員致敬，並首度公開競總內部空間，打造棒球場應援氛圍。羅智強表示，蔣萬安競總這次採取總幹事群運作模式，希望打破傳統競選團隊的部門框架，讓各項任務能更快速推進。因此，今日再新增葛如鈞擔任SI總幹事、牛煦庭擔任文宣總幹事，未來將結合AI科技、網路及社群傳播，讓市民更快速了解蔣萬安任內的市政成果及未來願景。除了公布新人事，競總也由「風向株式會社」總監韋淳祐發布《颱風大作戰—病樹清除隊》遊戲，讓玩家沿著行道樹巡邏，辨識並清除感染褐根病的病樹，避免病樹持續惡化、感染鄰近樹木，並在颱風來襲前完成清除任務。值得注意的是，遊戲中還設計了「青鳥造謠阻撓」關卡，玩家必須排除阻礙，才能順利完成任務。競總執行總幹事徐巧芯表示，過去市府團隊修剪樹木、移除病變樹木，卻遭受大量抹黑的輿論壓力，但歷經這次颱風，更能看見市府同仁是基於專業判斷及防災準備，努力守護市民生命財產安全。她指出，近期也有不少里長及民眾站出來聲援基層同仁，希望外界能看見第一線人員的付出，支持市府持續做正確的事。競總強調，希望透過遊戲讓民眾了解褐根病及病樹倒伏的風險，病樹處理攸關公共安全，不應讓造謠與政治操作阻礙必要的防災工作；在要求公務人員保護市民的同時，也應尊重其專業判斷，給予執行工作的空間。另外，蔣萬安競總今日也搶先公開內部空間，以「台北安可・市民主場」為主題，率先開放「安可應援區」及「市民同樂區」，希望讓市民走進競總，參與互動交流。其中，「安可應援區」以棒球場為設計概念，搭配各式應援小物，營造為台北加油的氛圍；「市民同樂區」則規劃互動空間，讓民眾能輕鬆參與。競總表示，後續還有更多空間與內容將陸續公開，希望透過「台北安可」與「市民主場」的概念，凝聚支持台北持續向前的力量。