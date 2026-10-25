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報恩情改母姓卻怪事不斷！求問家神得知「觸怒先人」

▲新北有位男子自幼父母離異，並由外公、外婆扶養長大，為了報答養育之恩，決定在成年後將姓改從母姓，但後續卻發生一連串怪事。（圖／取自pixabay）

▲男子改從母姓後，卻接連發生許多怪事，後來詢問家神才得知真相，原來自己從小被父親過繼給早夭、無子嗣的叔叔，無法延續香火。（圖／記者李政龍攝）

聲請改回父姓回歸平安！法院最終裁定准許了

▲法院審酌相關資料與聲請人陳述後，認為聲請人已成年且陳明改回父姓的明確意願，加上聲請人母親也同意聲更改，認定改回父姓符合最佳利益，最終裁定准許變更其姓氏。（示意圖／翻攝pixabay）

新北市有位男子從小父母離異，自幼由外公、外婆扶養長大，成年後為了感謝養育之情，決定將姓氏從母姓，沒想到接連發生許多怪事，甚至是科學無法解釋的事情，綜合媒體報導，新北有位男子自幼父母離異，並由外公、外婆扶養長大，為了報答養育之恩，決定在成年後將姓改從母姓，父親則早於2016年12月31日過世，父子倆過去都沒有聯絡過，因此父親也並不曉得他們已改姓。但男子改從母姓後，卻接連發生許多怪事，不只身心狀況每況愈下，內心也承受極大恐慌，後來詢問家神才得知真相，原來自己從小被父親過繼給早夭、無子嗣的叔叔、民俗說法上「無子嗣傳承（倒房）」，無法延續香火，導致先人極為不悅。不只如此，這段期間還發生許多科學難以解釋的事情，讓他承受極大壓力，最後為了決定讓先人安寧，並希望自身能回到平安健康狀態，決定向法院提出聲請，希望能夠改回父姓，延續先人傳承。根據新北地院審理表示，依據《民法》第1059條第5項關於「為子女之利益」宣告變更姓氏規定，子女成年後，可依法變更父姓或母姓，但為維護交易安全與身分安定，變更姓氏原則上以一次為限，不過若符合特殊情況，仍可向法院聲請變更。法院審酌相關資料與聲請人陳述後，認為聲請人已成年且陳明改回父姓的明確意願，加上聲請人母親也同意更改，認定改回父姓符合最佳利益，最終裁定准許變更其姓氏。