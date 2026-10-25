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薔琵颱風在台灣肆虐了兩天終於願意離開，然而正值颱風之際，本土劇男星蘇炳憲卻突然抱病送急診，他事後公開自己在醫院掛點滴的照片，向大家報平安表示自己沒事，只要這幾天吃清淡一些即可。23日晚間，蘇炳憲在臉書自嘲，稱自己活了60多年，居然首次颱風夜掛急診，並且提及這是「人生101次進急診」，讓粉絲看了相當擔心他的狀況。蘇炳憲透露，醫院抽血檢查後，各項指數都正常，最後確認是急性腸胃炎，身體並無大礙，醫師建議他這幾天清淡飲食、好好休養即可。他也分享，當時在急診室可不是只有自己，還有許多不同國籍的人，且男女老少都來現場求救，呼籲大家平時要多留意飲食衛生。這場突如其來的腸胃炎，也打亂蘇炳憲原本的行程，讓他不得不取消早已安排好的重要餐會，為此感到相當可惜，貼文留言區也吸引不少粉絲留言，希望他早日恢復體力，重新投入工作。