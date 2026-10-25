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主席凱勒：中、俄威權擴張 台歐理念相近夥伴須做好應對策略

歐洲地區福爾摩沙俱樂部（Formosa Club）繼去（2025）年首度在台北舉辦年會後，今（2026）年再度移師台北，來自歐洲議會及歐洲19國國會共49位議員於10月24日至28日舉行年會暨相關系列活動。年會開幕當（24）日雖逢颱風來襲，外交部長林佳龍對各國議員不畏風雨、齊聚台灣所展現的堅定友誼，表達誠摯歡迎與由衷感謝。林部長在年會開幕式致詞時，感謝福爾摩沙俱樂部自2019年成立以來，持續扮演連結台灣與歐洲民主夥伴的重要橋樑，並堅定支持台灣的國際參與及台海和平穩定。林部長表示，台灣持續透過「總合外交」，深化與歐洲在經濟、價值與同盟等面向的合作，期盼雙方攜手打造人工智慧（AI）、無人機等關鍵科技的可信賴非紅供應鏈。面對中國藉《民族團結進步促進法》實行跨國鎮壓，台灣也將持續與歐洲理念相近夥伴深化合作，共同捍衛得來不易的民主與自由生活方式。本屆年會主席、歐洲議會友台小組主席暨福爾摩沙俱樂部共同主席凱勒（Michael Gahler）議員致詞表示，此刻各國議員所感受到的風雨更提醒我們，風雨是否到來無人有權決定，惟如何應對風雨則是掌握在自己手中，國際現況就如同天候一樣難以預測，俄羅斯及中國正以各種形式發動威權擴張，理念相近夥伴務須做好在任何情境下的應對策略。凱勒主席呼籲各方銘記，今天歐洲各國議員齊聚台灣即是展現此一決心，期盼台歐以國會友誼為基石，持續推動台歐關係穩健向前。與會各國議員並於年會通過友台聯合聲明，以具體行動展現跨國國會對台灣的堅實支持。聯合聲明重申深化台歐國會合作的堅定承諾，支持建立AI、無人機與無人系統、先進半導體等關鍵科技的可信賴韌性供應鏈，並支持林部長於2025年台歐海底電纜安全合作論壇所提出的「國際海底電纜風險管理倡議」（RISK Management Initiative on International Undersea Cables）；聯合聲明也對中國《民族團結進步促進法》表達嚴正關切，肯定歐洲議會於今年4月及10月分別通過決議案及報告案，譴責該法賦予域外效力的條款形同跨國鎮壓，並強烈反對任何片面改變台海現狀之舉，重申聯合國大會第2758號決議並未決定台灣地位，支持台灣有意義參與國際組織與機制。年會首日雖遇颱風來襲，外交部政務次長吳志中於晚間與福爾摩沙俱樂部成員共進晚餐時，再次感謝各國議員風雨無阻訪台，展現對台灣的堅定情誼。外交部盼透過本次年會、「民主可信賴科技論壇」、交流酒會等系列活動，持續深化台灣與歐洲議會及各國國會等民主夥伴間的友誼與合作，攜手守護自由、民主及以規則為基礎的國際秩序。