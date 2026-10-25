蘋果首款摺疊手機iPhone Duo已經正式開賣，但上市沒多久就陸續傳出災情，澳洲一名用戶表示，新機使用6小時、摺疊不到20次，內螢幕竟沿著轉軸裂開，所幸前往Apple Store後成功免費換新。台灣消費者若遇到同樣狀況，也能免費更換新機嗎？《NOWnews今日新聞》整理Apple原廠保固、14天退貨、瑕疵機換貨及AppleCare+維修規定，讓果粉一次看懂。
iPhone Duo才用6小時螢幕就裂！澳洲果粉成功免費換新
根據外媒《The Verge》報導，iPhone Duo開賣後，陸續有消費者在Reddit分享螢幕異常狀況，包括內螢幕沿著轉軸破裂、右側出現亮線等問題，部分案例的損壞位置相當接近。其中，澳洲一名網友在Reddit發文指出，才拿到iPhone Duo約6小時，開闔次數不到20次，當時準備向朋友展示新機，展開時突然感覺螢幕下方、轉軸附近有異常阻力，接著聽到一聲碎裂聲，內螢幕就沿著轉軸位置裂開，該名網友強調，手機外觀沒有撞擊痕跡，也沒有發現任何異物卡住。事發後立即聯絡Apple，門市人員當場為他更換一支全新iPhone Duo。
台灣iPhone Duo螢幕自裂能免費換？Apple原廠保固1年
台灣消費者若遇到相同情況，是否也能要求Apple免費換機？根據Apple台灣一年有限保固條款，全新iPhone享有自原零售購買日起算1年的硬體有限保固，主要涵蓋正常使用情況下出現的材料及製造瑕疵。如果iPhone Duo在正常使用下發生螢幕破裂、轉軸故障或顯示異常，經Apple檢測確認屬於製造瑕疵，就有機會獲得免費維修或更換服務。
不過，如果損壞原因是摔落、碰撞、液體侵入或其他意外因素，通常不在原廠免費保固範圍內。此外，即使確認屬於保固範圍，也不代表一定能要求更換全新零售包裝手機，仍須依Apple檢測結果及適用服務方案辦理。
Apple官網14天內可退貨 實體門市購機規定不同
根據Apple台灣官網退貨與退款政策，透過Apple Online Store購買的商品，只要符合退貨條件，可於收到商品後14個日曆天內提出退貨申請，消費者可登入訂單頁面操作，或致電0800-020-021聯絡Apple客服。但如果是在台灣Apple實體直營店直接購買，依照Apple直營店購買政策，Apple及Beats產品原則上不接受單純因改變心意而退換貨，並不適用Apple官網的一般14天退貨規定。
先前科技YouTuber Tim哥接受《NOWnews今日新聞》詢問時，也曾建議購買iPhone Duo一定要考慮AppleCare+，主要原因就是摺疊螢幕維修價格太高，一旦遇到意外損壞，保障方案能大幅降低維修支出。不過，AppleCare+並非所有故障都能免費維修，意外損壞仍須依方案支付自負額。若本身屬於原廠保固涵蓋的製造瑕疵，即使沒有購買AppleCare+，也可能享有免費保固服務。
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根據外媒《The Verge》報導，iPhone Duo開賣後，陸續有消費者在Reddit分享螢幕異常狀況，包括內螢幕沿著轉軸破裂、右側出現亮線等問題，部分案例的損壞位置相當接近。其中，澳洲一名網友在Reddit發文指出，才拿到iPhone Duo約6小時，開闔次數不到20次，當時準備向朋友展示新機，展開時突然感覺螢幕下方、轉軸附近有異常阻力，接著聽到一聲碎裂聲，內螢幕就沿著轉軸位置裂開，該名網友強調，手機外觀沒有撞擊痕跡，也沒有發現任何異物卡住。事發後立即聯絡Apple，門市人員當場為他更換一支全新iPhone Duo。
台灣消費者若遇到相同情況，是否也能要求Apple免費換機？根據Apple台灣一年有限保固條款，全新iPhone享有自原零售購買日起算1年的硬體有限保固，主要涵蓋正常使用情況下出現的材料及製造瑕疵。如果iPhone Duo在正常使用下發生螢幕破裂、轉軸故障或顯示異常，經Apple檢測確認屬於製造瑕疵，就有機會獲得免費維修或更換服務。
不過，如果損壞原因是摔落、碰撞、液體侵入或其他意外因素，通常不在原廠免費保固範圍內。此外，即使確認屬於保固範圍，也不代表一定能要求更換全新零售包裝手機，仍須依Apple檢測結果及適用服務方案辦理。
Apple官網14天內可退貨 實體門市購機規定不同
根據Apple台灣官網退貨與退款政策，透過Apple Online Store購買的商品，只要符合退貨條件，可於收到商品後14個日曆天內提出退貨申請，消費者可登入訂單頁面操作，或致電0800-020-021聯絡Apple客服。但如果是在台灣Apple實體直營店直接購買，依照Apple直營店購買政策，Apple及Beats產品原則上不接受單純因改變心意而退換貨，並不適用Apple官網的一般14天退貨規定。
先前科技YouTuber Tim哥接受《NOWnews今日新聞》詢問時，也曾建議購買iPhone Duo一定要考慮AppleCare+，主要原因就是摺疊螢幕維修價格太高，一旦遇到意外損壞，保障方案能大幅降低維修支出。不過，AppleCare+並非所有故障都能免費維修，意外損壞仍須依方案支付自負額。若本身屬於原廠保固涵蓋的製造瑕疵，即使沒有購買AppleCare+，也可能享有免費保固服務。