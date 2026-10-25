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左臉、雙手接連出現瘀青 白宮強調川普健康良好

▲川普過去曾多次被拍到手背出現瘀青。（圖／美聯社／達志影像）

造勢演說再口誤 川普兩度將1900年說成1990年

近半美國受訪者憂認知能力退化 川普自稱通過測驗

美國總統川普（Donald Trump）近期密集為共和黨期中選舉造勢，健康狀況卻再度引發外界關注。現年80歲的川普23日公開露面時，被發現左側太陽穴至眼周出現明顯瘀青，雙手也有疑似以化妝品遮蓋的瘀青痕跡。此外，他在佛羅里達州造勢時又口誤，引發外界對其身體及認知狀態的討論。白宮則駁斥相關猜測，強調川普健康狀況良好。根據美國媒體《野獸日報》（The Daily Beast）報導，川普23日離開白宮接受媒體採訪時，左臉出現一片明顯的深色痕跡，範圍從左側顴骨上方延伸至眉毛附近，右臉則沒有類似情況。當天川普抵達佛羅里達州麥爾茲堡（Fort Myers），準備參加期中選舉造勢活動時，臉部瘀青仍清晰可見。相較之下，他22日前往愛荷華州造勢時的照片，並未出現相同痕跡。川普過去曾多次被拍到手背出現瘀青，部分公開活動中，手部也可見疑似以膚色化妝品遮蓋的痕跡。對於先前的手部瘀青，白宮曾解釋與川普服用阿斯匹靈及頻繁握手有關。不過，此次瘀青出現在臉部，原因尚未獲得具體說明。相關照片曝光後，社群平台X上有網友猜測川普是否曾經跌倒，但目前沒有證據證實這項說法。面對媒體詢問，白宮發言人英格爾（Davis Ingle）強烈批評相關報導散播毫無根據的陰謀論，並表示川普仍保持敏銳思考、充沛精力及高強度工作行程，健康狀況良好。值得注意的是，川普在臉部瘀青受到關注後，曾於自家社群平台Truth Social發文寫道：「健康的人有一千個夢想，生病的人只有一個，就是康復。」不過，川普並未進一步解釋這則貼文的含意，也沒有說明是否與自身健康有關。除了外觀變化，川普近期在公開演說中的口誤也受到關注。23日，川普在佛羅里達州佛羅里達海灣海岸大學（Florida Gulf Coast University）造勢時，談及美國謀殺率下降，聲稱目前已降至125年來最低水準。然而，他在演說中卻將參照年份說成「1990年」，而非約125年前的1900年，且同樣的錯誤出現兩次。報導指出，即使將年份修正為1900年，川普有關謀殺率的說法仍存在需要進一步查核之處。此外，川普22日在南卡羅來納州造勢時，談到自己促成多場戰爭結束，卻疑似將諾貝爾和平獎與普立茲獎混為一談。他在演說中先提及和平獎，接著卻表示普立茲獎頒給一名80歲的女性。報導指出，他可能是在談論85歲的前聯合國人權事務高級專員皮萊（Navanethem Pillay）。川普當天還談到先前與加拿大發生爭議的安大略湖（Lake Ontario），一度停頓、未能立即說出湖泊名稱，最後改以「美國湖」（Lake America）稱呼。川普近年在公開場合的表現持續受到關注，包括演說時偏離主題、出現口誤，以及在部分公開會議中被拍到閉眼等情況。根據《經濟學人》與YouGov今年4月公布的民調，48%的美國受訪者認為川普至少出現某種程度的認知能力退化。不過，這項數據反映的是民眾觀感，不能作為醫學診斷依據。川普本月稍早曾在造勢活動中表示，自己已順利通過多項認知測驗，並以此強調自身的認知能力。