我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫千的造型評價兩極。（圖／翻攝自微博@孫千）

因陸劇《早春晴朗》走紅的孫千，日前穿上蕾絲連身衣登上VOGUE時尚之力盛會，她也是唯一以褲裝登上時尚殿堂的女星，將長髮隨意盤起，戴上墨鏡，轉身時將手插進褲裝口袋，穿在裡面的黑色蕾絲內在美若隱若現，在微博掀起討論。孫千在VOGUE舉辦的時尚活動中，穿著西裝和垂墜感的長褲亮相，戴著墨鏡，頭髮也是隨意盤起，單手插進口袋中，另一手拿著花，性感又帥氣，在各種華麗的禮服之中，成為「紅毯清流」。轉身時Victoria's Secret的黑色蕾絲連體衣若隱若現，視覺上呈現強烈反差。172公分的孫千，學生時期學過多年的芭蕾，身形和體態是天生的衣架子，不管穿什麼都好看，立刻在微博掀起討論，許多人稱她「又酷又颯」、「不費力的高級」，不過也有人認為西裝顯得不夠莊重，也容易相形失色，加上她的頭髮在大雨之中顯得過度隨意。孫千接受採訪時透露，會選擇黑色是因為自己喜歡加上百搭，還拼了樂高花束當成紅毯道具，相當別出心裁。出席這場盛事的還有劉亦菲、迪麗熱巴、劉學義、孟子義、李昀銳、陳都靈、周也等，都是近年在戲劇上有亮眼表現的演員。