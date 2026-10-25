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UNIQLO取貨新服務爆紅！台灣人實測拍手：根本I人救星

▲最近UNIQLO推出「網購自助取件櫃」，不只台灣門市可見，就連其他國家如馬來西亞等也有提供。（圖／TikTok@uniqlo_malaysia）

UNIQLO網購自助取件櫃是什麼？免店員幫忙就能拿貨

取貨過程也相當簡單，只要在機台輸入12位數取貨碼或掃描QR CODE，對應的置物櫃就會自動打開。

▲顧客使用「網購自助取件櫃」取貨過程相當簡單，只要在機台輸入12位數取貨碼或掃描QR CODE，對應的置物櫃就會自動打開。（圖／台灣UNIQLO官網）

UNIQLO「網購自助取件櫃」僅4門市提供！官方承諾：陸續會新增

「UNIQLO TAIPEI旗艦店、館前店、美麗華店、台南文賢」

日本服飾品牌UNIQLO近年來提供科技化服務，像是導入自助結帳機台等，因快速體驗在社群網路曾爆紅過。但近日有民眾表示，，並強調未來會陸續擴大提供。一名網友近日在Threads發文，表示現在如果透過UNIQLO網路訂購到實體門市取貨，貼文曝光後，瞬間引來不少網友留言，「買內褲到門市用這個取貨無敵自在」、「太棒了，不然之前店取還要給店員看簡訊打號碼，現在這樣很方便」、「終於不用跟店員講話」；但其取貨櫃位如同蝦皮店到店的設計，也讓人幽默笑說「這蝦皮搬過來的是不是」。據了解，為了避免現場門市沒有適合的貨號或款式，不少人會先利用UNIQLO網路商店平台訂購，並直接至實體門市取貨。但過去僅有「櫃台人員取貨服務」，需向店員出示取貨條碼，並在指定櫃台才能取得商品。不過最近UNIQLO推出「網購自助取件櫃」，其是設置在UNIQLO實體店舖內的智能取貨櫃。當顧客在網路商店下單並選擇「實體店舖取貨」時，可以不透過人工櫃台，直接利用該智能櫃快速自助領取包裹，UNIQLO「網購自助取件櫃」省去在人工櫃檯排隊、等候店員尋找包裹的時間，對於特別適合重視隱私或習慣快速取貨來說特別適合，但提醒民眾，目前並非全門市都有提供該服務！根據UNIQLO小編表示，現階段僅有提供該項服務，並強調陸續會擴大至其他店鋪，請民眾敬請期待。