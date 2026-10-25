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蔣萬安：不能天馬行空

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日指出，市民大道存在「南北縫合」問題，認為高架道路在某種意義上將台北南、北切開，如何重新連結兩側相當重要，不過相關構想引發藍營批評。對此，台北市長蔣萬安今（25）日上午主持颱風災後復舊工作會議時也被問到看法，直言各界意見都歡迎，但想法「不能天馬行空」，仍必須符合在地需求。沈伯洋先前在「看見縫隙：讓台北變好的無限可能」活動中提出城市廊道構想，認為市民大道高架道路在某種程度上切開台北南、北兩側，主張思考如何「南北縫合」，並進一步提出可利用橋下空間，往南港、台北流行音樂中心方向串聯音樂、動漫及藝文廊道。他也提出可善用橋下空間，往南港及台北流行音樂中心串聯，規劃音樂、動漫或藝文廊道。不過，沈伯洋的相關說法隨即遭到蔣萬安的競辦抨擊，而蔣萬安今也表示，「各界的意見當然我們都歡迎，但是提出各項想法也不能天馬行空，也還是必須要符合在地的需求，我想這個還是非常重要的。」