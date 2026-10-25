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2026年MLB世界大賽G2再度出現爭議性結局！坦帕灣光芒今（25）日以4：5遭密爾瓦基釀酒人逆轉，系列賽陷入0勝2敗落後。九局上兩出局、追平分站在三壘時，光芒強打迪亞茲（Yandy Díaz）面對左投艾許比（Aaron Ashby），在滿球數下試圖收棒，卻遭一壘審認定揮棒過半，直接三振結束比賽。這次判決引發球迷激烈爭論，也讓棒球長年最模糊的規則之一再次成為焦點：究竟怎樣才算出棒過半？為什麼有重播挑戰制度，卻無法挑戰這種足以決定世界大賽勝負的判決？九局上，光芒最後一次反攻由德盧卡（Jonny DeLuca）率先敲出二壘安打揭開序幕，隨後梅薩（Victor Mesa Jr.）遭到三振，代打威廉森（Ben Williamson）擊出二壘滾地球，將跑者推進至三壘。兩出局、三壘有人，輪到迪亞茲打擊。面對艾許比86.2英里（約138.7公里）的曲球，迪亞茲在球數3好2壞的情況下出棒，又試圖將球棒收回，結果被判定揮棒，形成再見三振。這次判決立即引發爭議。FOX轉播畫面提供不同角度重播，有些視角看起來迪亞茲似乎及時收住球棒，但從較高角度觀察，球棒轉動幅度又足以讓部分球迷認為判決合理。問題就在於，不同視角可能產生不同判斷，而現行大聯盟規則也沒有明確的量化標準可以直接解決爭議。許多球迷認為，球棒只要揮過本壘板，或手腕明顯翻轉，就代表出棒過半，但這些其實都不是MLB官方規則明文訂定的統一標準。根據《美國職棒官方規則》，好球的定義包括打者是否嘗試揮擊來球，但沒有進一步規定球棒必須轉動幾度、揮過哪條線，才構成一次正式揮棒。因此，所謂「出棒過半」（Check Swing），本質上仍屬裁判的主觀判斷。若主審認定打者沒有出棒，捕手可以要求詢問壘審，由壘審協助判定；但這不等同於透過科技重新檢視判決。即使球迷透過慢動作重播看到球棒似乎已經越線，也不能直接套用一條目前不存在於大聯盟正式規則中的界線，宣稱裁判一定判錯，這也是出棒過半長期受到批評的原因，同樣的動作，在不同裁判眼中，可能得到不同結果。其實MLB並非沒有注意到這個問題。聯盟自2024年便在亞利桑那秋季聯盟測試「Check Swing Challenge」制度，透過Hawk-Eye鷹眼追蹤技術，分析球棒的實際轉動幅度，並設定45度作為判斷是否完成揮棒的門檻。2025年，這項制度進一步在小聯盟1A層級測試，2026年更擴大至3A太平洋岸聯盟，讓打者、投手與捕手可以對出棒判決提出科技挑戰；與傳統重播最大的不同，在於系統不只是讓另一名裁判觀看慢動作，而是透過球棒追蹤數據，依照預先建立的角度門檻判定是否揮棒。不過，這項制度目前仍處於小聯盟測試階段，尚未正式納入MLB大聯盟的重播挑戰規則，也沒有確定的全面實施時間。