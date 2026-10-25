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🟡2026海安萬聖節：活動資訊

▲2026海安萬聖節於10月24日、25日登場。（圖／台南市海安觀光商圈臉書）

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2026海安萬聖節：10月25日

遊行路線與時間

▲2026海安萬聖節遊行路線、時間一圖看。（圖／台南市海安觀光商圈臉書）

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2026海安萬聖節：

交通管制

🟡2026海安萬聖節：周邊停車場

▲2026海安萬聖節交通管制、停車場一圖看。（圖／運轉台南好交通臉書）

🟡2026海安萬聖節：大眾交通資訊

▲2026海安萬聖節大眾交通資訊一圖看。（圖／運轉台南好交通臉書）

台南海安路萬聖節今（25）日迎來最後一天！2026台南海安萬聖節以「來自地府的萬聖派對：當牛頭遇上馬面」為主題，結合萬聖節變裝遊行、主題市集等活動，本屆最大亮點還有封街搭靈堂、內部放置2副棺材讓民眾壯膽，吸引萬名民眾朝聖感受節慶氣氛。《NOWNEWS今日新聞》整理台南海安路萬聖節活動時間、遊行路線與時間、交通管制範圍及周邊停車場資訊，帶領讀者一文快速了解，也提醒民眾出發前先掌握交通動線。2026年台南海安路萬聖節活動於10月24日（六）、10月25日（日）在台南海安商圈登場，今年最大亮點在於主辦單位直接封街，並搭設中式靈堂與等特殊裝置，內部還擺放2副棺材，並設有試膽體驗，首日便吸引破萬人潮。同時，今年還有推出5大特色活動，如鑽轎底祈安、萬聖大遊行、虎翔市集以及25所學生舞社表演，將從下午一路嗨翻到晚上。◼︎ 集合時間：15:00～15:30◼︎ 集合地點：河樂廣場樂瞰台南◼︎ 遊行時間：15:30～16:00◼︎ 遊行路線：河樂廣場→康樂街→尊王路→海安路→正興街（實際遊行動線及交通管制，仍以主辦單位最新公告與活動當日現場指示為準。）◼︎ 道路封閉時間：10月25日（日）15:00～23:00◼︎ 道路封閉路段：海安路（民生路至府前路）、尊王路（國華街二段至郡西路）◼︎ 海安地下停車場◼︎ 水萍塭公園地下停車場◼︎ 168停車聯盟-台南國華場◼︎ Times台南民生路第2停車場◼︎ 康樂街停車場（195號旁）◼︎ Times台南金華路三段停車場◼︎ 台南中正停車場（中正路313號旁）◼︎ 台南康樂停車場◼︎ 俥亭西門停車場◼︎ Times台南海安路一段停車場高鐵台南站2號出口1號月台 → 高鐵快捷公車H31 → 小西門(西門路)站 → 101路、102路、105路、10路、11路、18路、19路、紅幹線、綠17、藍23、藍24 → 西門友愛街口站◼︎ 臺南火車站(中山路) →● 101路、102路、10路、11路、18路、紅幹線→ 西門友愛街口站● 7路、14路、18路 → 西門民權路口站◼︎ 臺南火車站(成功路) →● 105路、19路、綠17 → 西門友愛街口站● 105路、綠17 → 西門民權街口站◼︎ 臺南轉運站 → 18路 → 西門民權路口站、西門友愛街口站◼︎ 公園南路站 → 11路 → 西門友愛街口站