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台中以北（桃／竹／苗／中）地區北上旅客

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左營、台南站北上台中及雙北地區旅客

即時監控自由座人潮 雙鐵相互支援

明（26）日為光復節連假收假日，預估將有許多旅客搭車北返，台灣高鐵全力投入疏運，擴大自由座運能並加派人力引導旅客乘車，總計將開出超過100班次北上列車，並自當日上午11時起於台中站成立前進指揮所，密切監控各車站人潮，敬請自由座旅客避開尖峰時段，提前分流搭乘。此外，高鐵也將視旅運需求，運用「特別調度」及調整始發車站等措施，機動加開全車自由座列車（商務車廂除外），以確保收假日的疏運順暢。高鐵預估，明日14時至21時搭車人數較多，因此特別規劃期間共有8班自台中站發車之北上列車，並擴大自由座車廂配置數至9節，以期快速疏解人潮，提升整體服務品質。台灣高鐵針對光復節收假日搭乘建議：自6時至21時，每小時至少有1班由台中站發車之北上列車，其中14:04至21:04發車之列車擴大配置9節自由座車廂，沿途停靠各站。建議搭乘車次編號百位數為1或2的直達車高鐵公司再次呼籲旅客，搭乘自由座前，預先透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App或 LINE TODAY 中的「分類」頁面，掌握當日各站「自由座等候時間」預估燈號，選擇綠燈時段搭車，以避開尖峰時段，分流搭乘。高鐵於疏運期間持續啟動「運具聯防」機制，即時監控自由座人潮，並與台鐵保持橫向聯繫，適時透過雙鐵運能互相支援及資訊協調，引導旅客選擇適當運具，提升整體疏運效率。