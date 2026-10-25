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▲光芒王牌拉斯穆森（Drew Rasmussen）世界大賽G2獲得隊友首局4分支援，卻在第四局陷入滿壘危機提前退場，光芒原本的投手布局未能奏效。（圖／美聯社／達志影像）

世界大賽打完前兩戰，密爾瓦基釀酒人取得2勝0敗領先，真正令人印象深刻的，不是兩場比賽都以1分差險勝，而是這支球隊似乎根本不怕落後。今（25）日G2首局就因守備失誤陷入0：4劣勢，最後卻以5：4逆轉坦帕灣光芒。若只把這場勝利歸因於韌性或運氣，恐怕低估了釀酒人的實力。根據MLB官方統計，釀酒人本季包含季後賽在內，在對手率先得分的比賽仍繳出41勝37敗，勝率超過5成。排除2020年縮水賽季，上一次能在這種情況下維持勝多敗少的球隊，正是2009年最終奪冠的紐約洋基。更驚人的是，釀酒人今年季後賽已經兩度克服4分落後，前一次是國聯冠軍賽G4逆轉道奇，如今世界大賽又複製相同劇本，成為季後賽史上少數能在同一年兩度完成至少4分逆轉的球隊。G2就是最好的例子。首局0：4落後，釀酒人立即追回2分，第四局再拿1分，接著弗里利克（Sal Frelick）六局下轟出追平全壘打，普拉特（Cooper Pratt）七局下補上超前安打，釀酒人沒有靠大局翻轉戰局，而是透過持續施壓，讓對手的領先優勢逐漸消失，也是讓光芒最頭痛的地方。反觀光芒，前兩戰真正令人擔憂的是原本最有把握的投手布局，並沒有發揮預期效果。光芒G1刻意安排馬丁尼茲（Nick Martinez）先發，讓王牌拉斯穆森（Drew Rasmussen）獲得額外休息，目的就是提高G2獲勝機會。結果隊友首局已經取得4分領先，拉斯穆森卻無法有效壓制釀酒人，第四局便在滿壘危機中提前退場，投出今年季後賽最不理想的一場先發，尤其牛棚消耗大，光芒原本希望保留高張力後援投手，卻在G2被迫陸續動用布瑟（Cam Booser）、凱利（Kevin Kelly）與西摩爾（Ian Seymour），最終仍無法守住勝利。相較之下，釀酒人G2先發韓德森（Logan Henderson）僅投3局便退場，但牛棚接手後連續6局沒有失分，硬是替打線爭取足夠的反攻時間。釀酒人另一個不能忽視的優勢，是捕手康崔拉斯（William Contreras）的攻守影響力。G1他兩度阻殺光芒盜壘跑者，直接瓦解對手最擅長的速度戰術；G2又敲出2支安打，並在第六局成功於本壘觸殺企圖從二壘跑回來得分的希克斯（Liam Hicks），替球隊阻止失分。兩戰打完，康崔拉斯累積4支安打，還能透過配球、阻殺與本壘防守左右比賽。光芒原本仰賴積極跑壘的速度戰製造進攻機會，但面對康崔拉斯，速度不再是毫無限制的武器，反而可能因為冒險推進付出出局代價。當釀酒人能在攻守兩端持續創造小幅優勢，即使沒有大量長打，也能讓比賽朝自己有利的方向發展。