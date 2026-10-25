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桃園萬聖城今10/25中午恢復營運！史努比見面會、演唱會調整一覽

▲桃園萬聖城今恢復營運。（圖／桃園萬聖城halloweencity.tycg.tw）

原定10月24日（六）活動：

史努比見面會：原定10月24日（六）下午之場次順延改期，目前正與版權方及團隊密切協調合適時段，確認後將盡速公布。

10月25日（日）開展與活動營運：

▲「Olaf幽靈派對」。（圖／桃園萬聖城halloweencity.tycg.tw）

10月26日（一）原定節目異動：

▲「史努比萬聖節限定賣店」就在玻璃屋內。（圖／桃園萬聖城halloweencity.tycg.tw）

2026桃園萬聖城 活動資訊

▲2026桃園萬聖城首度攜手全球人氣角色史努比Snoopy。（圖／2026桃園萬聖城）

受到薔琵颱風影響，桃園萬聖城今天10月25日中午恢復營運，各項活動正常辦理，不過史努比見面會、開城演唱會有調整時間，最新因應措施與節目異動一次整理。桃園萬聖城最新消息！薔琵颱風已遠離，最新因應措施與異動說明：◾️預防性拆除移置：經結構與安全評估，現場具受風風險且可拆卸之硬體設備、裝置藝術品及大型氣模（充氣裝置），即刻進行預防性拆卸，並妥善移置至室內安全場所存放。◾️現地強化加固：針對無法拆除之既有大型設施與硬體結構，現場已調集沙包、水泥配重塊等強化固定，落實各項抗風穩固作業，將天候影響降至最低。受防颱作業與天候影響，活動節目調整規劃如下：◾️萬聖城演唱會：順延至10月26日（一）原時段登場。演出卡司包括：派偉俊、黃偉晉、金琳 & 裴晟秀、安吉、粗大Band等。◾️維持原展演活動◾️為配合開城演唱會順延演出，10月26日（一）15:00起原定之2場劇團演出及定目劇將進行調整，原則上以改期至10月30日（五）為主，詳細演出時段現正協調定案中。桃園市政府觀光旅遊局提醒市民朋友，颱風影響期間請留意中央氣象署發布之最新氣象資訊，並隨時注意自身外出安全。各項活動後續確切時段、復原狀況及開展快訊，將第一時間於「樂遊桃園」臉書粉絲專頁及「2026 桃園萬聖城」官方網站公布，敬請密切鎖定最新公告。：2026年10月24日至11月1日：平日17:00-21:00、假日12:00-22:00桃園藝文廣場、綠2公園、綠1公園Snoopy魔法南瓜、Olaf幽靈派對、查理布朗的萬聖夜驚魂、Peanuts魔法長廊、討糖大作戰等拍照景點。搭配「史努比萬聖節限定賣店」玻璃屋。「Snoopy萬聖節限定動畫秀」，每晚6:00、每半小時展演5分鐘。