受到薔琵颱風影響，桃園萬聖城今天10月25日中午恢復營運，各項活動正常辦理，不過史努比見面會、開城演唱會有調整時間，最新因應措施與節目異動一次整理。
桃園萬聖城今10/25中午恢復營運！史努比見面會、演唱會調整一覽
桃園萬聖城最新消息！薔琵颱風已遠離，最新因應措施與異動說明：
一、 園區硬體設備與裝置物防颱處置
◾️預防性拆除移置：
經結構與安全評估，現場具受風風險且可拆卸之硬體設備、裝置藝術品及大型氣模（充氣裝置），即刻進行預防性拆卸，並妥善移置至室內安全場所存放。
◾️現地強化加固：
針對無法拆除之既有大型設施與硬體結構，現場已調集沙包、水泥配重塊等強化固定，落實各項抗風穩固作業，將天候影響降至最低。
二、 節目演出與舞台活動日程調整
受防颱作業與天候影響，活動節目調整規劃如下：
原定10月24日（六）活動：
◾️萬聖城演唱會：順延至10月26日（一）原時段登場。
演出卡司包括：派偉俊、黃偉晉、金琳 & 裴晟秀、安吉、粗大Band等。
◾️史努比見面會：原定10月24日（六）下午之場次順延改期，目前正與版權方及團隊密切協調合適時段，確認後將盡速公布。
10月25日（日）開展與活動營運：
維持原展演活動
10月26日（一）原定節目異動：
◾️為配合開城演唱會順延演出，10月26日（一）15:00起原定之2場劇團演出及定目劇將進行調整，原則上以改期至10月30日（五）為主，詳細演出時段現正協調定案中。
三、 貼心提醒與最新資訊：
桃園市政府觀光旅遊局提醒市民朋友，颱風影響期間請留意中央氣象署發布之最新氣象資訊，並隨時注意自身外出安全。各項活動後續確切時段、復原狀況及開展快訊，將第一時間於「樂遊桃園」臉書粉絲專頁及「2026 桃園萬聖城」官方網站公布，敬請密切鎖定最新公告。
2026桃園萬聖城 活動資訊
日期：2026年10月24日至11月1日
時間：平日17:00-21:00、假日12:00-22:00
地點：桃園藝文廣場、綠2公園、綠1公園
亮點：Snoopy魔法南瓜、Olaf幽靈派對、查理布朗的萬聖夜驚魂、Peanuts魔法長廊、討糖大作戰等拍照景點。搭配「史努比萬聖節限定賣店」玻璃屋。
動畫秀：「Snoopy萬聖節限定動畫秀」，每晚6:00、每半小時展演5分鐘。
官網：桃園萬聖城、樂遊桃園Facebook粉絲專頁
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桃園萬聖城最新消息！薔琵颱風已遠離，最新因應措施與異動說明：
一、 園區硬體設備與裝置物防颱處置
◾️預防性拆除移置：
經結構與安全評估，現場具受風風險且可拆卸之硬體設備、裝置藝術品及大型氣模（充氣裝置），即刻進行預防性拆卸，並妥善移置至室內安全場所存放。
◾️現地強化加固：
針對無法拆除之既有大型設施與硬體結構，現場已調集沙包、水泥配重塊等強化固定，落實各項抗風穩固作業，將天候影響降至最低。
受防颱作業與天候影響，活動節目調整規劃如下：
原定10月24日（六）活動：
◾️萬聖城演唱會：順延至10月26日（一）原時段登場。
演出卡司包括：派偉俊、黃偉晉、金琳 & 裴晟秀、安吉、粗大Band等。
◾️史努比見面會：原定10月24日（六）下午之場次順延改期，目前正與版權方及團隊密切協調合適時段，確認後將盡速公布。
10月25日（日）開展與活動營運：
維持原展演活動
◾️為配合開城演唱會順延演出，10月26日（一）15:00起原定之2場劇團演出及定目劇將進行調整，原則上以改期至10月30日（五）為主，詳細演出時段現正協調定案中。
三、 貼心提醒與最新資訊：
桃園市政府觀光旅遊局提醒市民朋友，颱風影響期間請留意中央氣象署發布之最新氣象資訊，並隨時注意自身外出安全。各項活動後續確切時段、復原狀況及開展快訊，將第一時間於「樂遊桃園」臉書粉絲專頁及「2026 桃園萬聖城」官方網站公布，敬請密切鎖定最新公告。
日期：2026年10月24日至11月1日
時間：平日17:00-21:00、假日12:00-22:00
地點：桃園藝文廣場、綠2公園、綠1公園
亮點：Snoopy魔法南瓜、Olaf幽靈派對、查理布朗的萬聖夜驚魂、Peanuts魔法長廊、討糖大作戰等拍照景點。搭配「史努比萬聖節限定賣店」玻璃屋。
動畫秀：「Snoopy萬聖節限定動畫秀」，每晚6:00、每半小時展演5分鐘。
官網：桃園萬聖城、樂遊桃園Facebook粉絲專頁