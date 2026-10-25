中央氣象署昨（24）日晚間8時30分解除薔琵颱風颱風警報，正式結束這場秋颱威脅，不過，薔琵不僅帶來狂風暴雨，還留下多項特殊氣象紀錄，氣象專家林得恩今（25）日在臉書粉專「林老師氣象站」發文，盤點薔琵5大特殊紀錄，包括蘭嶼10.6公尺巨浪刷新設站9年紀錄、2地測得17級強陣風，以及颱風中心距離宜蘭南方澳最近僅約1公里，卻未正式登陸台灣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
薔琵從熱帶性低氣壓逐漸發展為強烈颱風，並在接近台灣期間帶來劇烈風浪，根據中央氣象署資料如下：

10/15下午2時薔琵正式生成

10/17增強為強烈颱風

10/21發布海上颱風警報

10/22再發布陸上颱風警報

10/24下午2時30分解除陸警

10/24晚間8時30分解除海警

▲氣象專家林得恩回顧薔琵颱風5大特殊紀錄，包括10.6公尺巨浪、17級陣風，以及距離登陸僅1公里。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）
▲氣象專家林得恩回顧薔琵颱風5大特殊紀錄，包括10.6公尺巨浪、17級陣風，以及距離登陸僅1公里。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）
薔琵颱風留下5大紀錄！巨浪創新高、距登陸僅1公里

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」回顧，侵台期間的5大特殊紀錄：

1. 10.6公尺巨浪創紀錄、蘭嶼和彭佳嶼出現17級陣風

薔琵侵台期間，蘭嶼測得10.6公尺浪高，打破設站約9年以來的最高紀錄；彭佳嶼也測得9.4公尺巨浪，刷新設站約7年紀錄。另外，台北市大屯山、新北市三貂角均測得17級強陣風。

2. 距南方澳僅1公里、差點改寫57年紀錄

10月24日凌晨，薔琵中心緊貼宜蘭南方澳近海通過，距離陸地最近僅約1公里。不過，中央氣象署研判颱風中心並未正式登陸，因此未能改寫1969年艾爾西颱風留下的台灣最晚登陸紀錄。

3. 睽違13年、10月中旬已累積30個颱風

依日本氣象廳統計，2026年截至10月中旬已累積30個颱風，是自2013年以來，睽違13年再度出現如此多颱風的年份。不過，台灣與日本計算方式不同，薔琵在中央氣象署的編號為今年第29號颱風，日本則編列為第30號。

4. 宜蘭外海打轉、倒車！颱風路徑罕見

薔琵接近台灣時，受到環境導引氣流偏弱、北轉過程減速，以及中央山脈地形干擾等因素影響，在宜蘭近海出現不規則打轉，甚至一度呈現「倒車」的特殊移動現象，讓颱風中心長時間徘徊在台灣東北部近海。

5. 每秒60公尺、並列2026年最強颱風

薔琵巔峰時期近中心最大風速達每秒60公尺，與今年辛樂克、白海豚及巴威颱風並列2026年最強颱風，顯示薔琵雖未正式登陸台灣，強度仍不容小覷。

下週兩波東北季風接力

隨著薔琵遠離，台灣天氣逐漸回穩。根據中央氣象署預報，今（25）日各地天氣逐漸好轉，但花東仍有局部較大雨勢，民眾外出仍要留意。接下來天氣變化重點轉為東北季風，預計下週二（27日）至週三（28日）第一波東北季風增強，北部、東北部氣溫下降，迎風面降雨機率提高，週六（31日）後續還有另一波東北季風接力，提醒民眾留意氣溫及降雨變化。




更多「薔琵颱風」相關新聞。

相關新聞
周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...