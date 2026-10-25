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金州勇士隊今（25）日背靠背作客鳳凰城太陽隊，在柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與波茲姆斯基（Brandin Podziemski）等主力集體休兵的情況下，終場以122：131不敵太陽。吞下開季3連敗的勇士，不僅創下球隊自2007-08賽季以來的最糟開局，更是當家球星柯瑞職業生涯至今，首次嘗到開季3連敗的難堪滋味。賽後，總教練科爾（Steve Kerr）在賽後訪問中直言不諱指出菜鳥倫德博格（Yaxel Lendeborg）在防守端的缺點：「他在弱側邊完全沒有防守意識。」作為全聯盟最高齡球隊之一的勇士，本季開局舉步維艱。在此之前，柯瑞生涯最糟的開局是2019-20賽季的1勝5敗。即使是那一年，勇士也在第三場比賽順利開胡。然而本季開局連吞3敗，寫下了自2007-08賽季以來首次開季吞下3連敗的慘澹紀錄。本季勇士開局前景本就充滿考驗，除了陣容老化，巴特勒（Jimmy Butler）因十字韌帶撕裂預計得缺席至季中，波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）仍受姿態性頻脈症候群（POTS）困擾，陣容深度本就捉襟見肘。在今日背靠背第二戰選擇戰略性輪休主力球員後，派出的先發陣容僅剩倫德博格、威廉姆斯（Brandon Williams）、艾克（Graham Ike）、理查德（Will Richard）與桑托斯（Gui Santos）等年輕球員苦撐。儘管吞下敗仗，但本場比賽頂上先發的24歲菜鳥前鋒倫德博格打出了驚豔全場的代表作。他全場出戰36分鐘，飆進6記三分球，狂砍26分、9籃板、5助攻。根據數據媒體《Real App》統計，倫德博格成為NBA史上第一位能在單場砍下「26分、9籃板、5助攻且命中6記三分球」的新秀前鋒。然而，總教練科爾（Steve Kerr）在賽後訪問中卻直言不諱地指出菜鳥在防守端的缺點：「他目前的弱側邊防守意識很差。以他的身體條件，他本該是我們隊上在籃下防守最好的球員之一，但現在他在弱側邊卻完全沒有防守意識。」面對開季3連敗以及嚴重傷兵潮的夾擊，當被問及如何讓剩下的球員在劣勢中保持競爭力時，科爾強調球隊絕不會因此喪失鬥志：「這是一個過程，我們需要繼續努力，繼續透過觀看比賽影片來總結經驗。」科爾堅定表示，「我們會從中吸取教訓，但絕不會因此失去鬥志。」隨著開季陷入0勝3敗的谷底，勇士隨後還將面臨一連串客場硬仗，如何一邊調整年輕球員的場上觀念、一邊等待主力傷兵歸隊，將是科爾與教練團眼前最嚴峻的考驗。