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沈伯洋：救災沒有藍綠之分 蔣萬安坐鎮指揮中心很辛苦

薔琵颱風過後，台北市多處出現路樹倒塌災情，台北市長蔣萬安隨即前往中山區視察災後復原，並應清潔隊長邀請一起清運樹枝，卻遭民眾質疑「作秀」。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（25）日受訪時替蔣萬安緩頰，強調「救災沒有藍綠之分」，不應把焦點放在政治攻防，並指出蔣萬安從前一天就開始坐鎮指揮中心，「還是很辛苦的」；至於樹倒後如何處理，清潔隊有既定規範，應予尊重。沈伯洋今被問及蔣萬安清樹枝挨轟作秀一事時表示，蔣萬安有自己的做事方式，他不會把災後復舊拿來做政治攻防；至於倒塌樹木後續該如何處理，清潔隊自然有相關規範，他都予以尊重。媒體進一步追問，這次颱風期間台北市路樹倒塌情形似乎較往年少，是否肯定蔣萬安近2年的路樹政策？沈伯洋則回應，外界可能誤以為爭議在於「到底能不能砍樹」，但他認為真正的核心其實是「信任感」。沈伯洋指出，民眾需要知道一棵樹為什麼被移除、過程能不能被了解，以及事後資訊是否公開透明，而不是只停留在「砍或不砍」的二分討論。只要政府在樹木移除與處理過程中做到公開、透明，讓市民理解決策原因與後續處置，信任自然就能建立；從頭到尾真正需要解決的，是政府與市民之間的信任問題，而非單純討論樹木該不該砍。