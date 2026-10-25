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俄羅斯總統普丁對長生不老的研究深感興趣，不僅去年9月在北京一場閱兵典禮上告訴中國國家主席習近平，人類有望透過移植器官實現長生不老，還砸下超過270億美元(約新台幣9000億)投資低溫冷凍到基因工程等抗老延壽相關計畫。負責相關醫學研究的普丁的女兒沃倫索娃（Maria Vorontsova）表示，在人類對死亡恐懼的驅使下，醫學進步有望在未來10至20年內解決衰老問題。根據莫斯科時報引述《新聞報》（Vedomosti）報導，沃倫索娃是一名內分泌學家，目前擔任莫斯科國立大學醫學研究與教育學院院長。她日前出席莫斯科斯科爾科沃管理學院（Skolkovo Moscow School of Management）一處新實驗室的成立論壇，該實驗室在研究壽命延長對公共政策、經濟及勞動市場的影響。她指出，延長壽命的努力應分為兩個階段。第一階段是透過兒時養成的健康習慣、均衡營養以及定期體檢，達到她所形容的人類85至90歲的「自然壽命」。她表示，第二階段則是試圖突破自然極限「欺瞞上帝或大自然」；不過她也坦言，目前科學界在這一領域的進展依然有限。沃倫索娃指出，其中一項阻礙在於衰老尚未被歸類為疾病，這讓必須具備明確診斷與臨床試驗的藥物研發過程更為複雜。儘管如此，她認為「人類對死亡的普遍恐懼」，將推動醫學在未來10至20年內著手攻克衰老問題。沃倫索娃發表這番言論之際，正值俄羅斯大力投資延長壽命的研究，該領域也引起了普丁及其核心圈人士的高度興趣。俄羅斯科學與高等教育部副部長謝基林斯基（Denis Sekirinsky）此前曾表示，俄國研究人員正在研發一款抗衰老「疫苗」，目的在阻斷與細胞衰老相關的基因變化。俄羅斯副總理戈利科娃（Tatyana Golikova）則指出，俄國計劃在2028年至2030年間開始生產一款抗衰老藥物。這項研究是「新型健康維護技術」（New Health Preservation Technologies）國家計畫的一環，該計畫於2025年依普丁指示啟動。一名接近克里姆林宮的匿名消息人士於2024年向流亡獨立媒體《Meduza》透露，這項倡議源於庫爾恰托夫研究所（Kurchatov Institute）所長、普丁親信科瓦爾丘克（Mikhail Kovalchuk）對長生不老的執念。科瓦爾丘克負責監督一項支持俄羅斯基因研究的聯邦計畫，沃倫索娃亦參與其中。普丁從未公開承認沃倫索娃及其妹妹吉洪諾娃（Katerina Tikhonova）為其女兒，克里姆林宮對她們的私生活也始終嚴格保密。俄羅斯計劃對該項健康技術計畫，以及同樣於2025年依普丁指示啟動的另一項國家計畫「漫長且積極的人生」（Long and Active Life），總計投入超過2兆盧布。俄羅斯目前人口平均預期壽命為74.2歲，其中男性僅約68歲；普丁已設定目標，要在2030年前將平均預期壽命提升至78歲，並於2036年前達到81歲。