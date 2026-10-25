尤其球風華麗、素有「小Irving」稱號的威廉斯，上季打出代表作，今夏由柯瑞親自招募，以1年底薪加盟勇士，如今成為先發後場核心。

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勇士7主力都傷退 科爾重用威廉斯、倫德伯格

其中全隊得分最高的人是倫德伯格，他本場擁有超過36分鐘上場時間，19投9中、包含6顆三分，攻下26分、9籃板與5助攻

威廉斯有「小Irving」之稱 因一通電話加盟勇士

26歲的落選後衛威廉斯，本場也貢獻20分、3籃板、5助攻與2抄截好表現。

卻在高中體育館接到柯瑞的Zoom視訊電話，最終兩人長談超過30分鐘，威廉斯才決定加盟勇士

▲倫德伯格獲得超過36分鐘上場時間，19投9中、包含6顆三分，攻下26分、9籃板與5助攻。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士今（25）日客場122：131惜敗給鳳凰城太陽，包含柯瑞（Stephon Curry）在內多達7位主力在傷兵名單，想贏球也很難，但輸球之餘，被拉上先發的26歲底薪控衛威廉斯（Brandon Williams），以及今年11順位前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg），兩人合砍46分、12籃板與10助攻，打出未來戰將之姿，勇士本場包含柯瑞、格林（Draymond Green）與霍福德（Al Horford）3位老將都不克出戰之外，還有上季就受傷的巴特勒（Jimmy Butler）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與穆迪（Moses Moody）等人，上述主力全部躺在傷兵名單。主帥科爾（Steve Kerr）退無可退情況下，今天擺出球迷口中「5個都是陌生人」的組合，先發中鋒甚至是落選新秀艾克（Graham Ike），另外搭配上季就在的舊將理查德（Will Richard）、桑托斯（Gui Santos），以及威廉斯和倫德伯格。，成為勇士首要得分點，他也是勇士今年寄予厚望的超級即戰力新人。另外，他去年在獨行俠出賽66場包含15場先發，場均22.2分鐘就能攻下13分、2.9籃板與3.9助攻，球風華麗、擅長切入與拉桿，甚至被稱作「小Irving」，今年卻以底薪加盟勇士，獲得國外媒體一致好評。根據《San Francisco Chronicle》報導，威廉斯休賽季尚無合約時，，如今來看，柯瑞確實慧眼識英雄，也讓勇士補上最欠缺的後場得分爆發力。