蘋果首款摺疊手機iPhone Duo全面取消實體SIM卡槽，只能使用eSIM，原本使用實體SIM卡的民眾，換新機後無法直接換卡使用，必須先向電信業者申請轉換。《NOWNEWS今日新聞》整理中華電信、台灣大哥大、遠傳電信三大電信eSIM申請管道、換機移轉方式及設定費用，首次申辦符合條件可免費，後續換卡則可能收取300元。
iPhone Duo沒有SIM卡槽！可同時使用2組eSIM
根據Apple官方技術規格，iPhone Duo全球版本均不支援實體SIM卡，採用雙eSIM設計，可同時啟用2組門號，並儲存8組以上eSIM方案。對於經常出國、需要工作與私人雙門號的使用者來說，能在手機內切換不同電信方案，不必反覆拆換SIM卡。不過，台灣電信業者目前並未列入Apple官方「eSIM快速移轉」支援名單，換機時仍須依照電信業者提供的申請及啟用程序辦理。
中華電信eSIM：可線上申請、首次免設定費
根據中華電信eSIM服務說明，現有月租型用戶可攜帶雙證件至門市，將實體SIM卡轉換為eSIM，也能透過網路門市辦理，線上申請須上傳雙證件影像檔，並使用自然人憑證或本國銀行金融卡完成數位簽章，既有客戶另須檢附換補發eSIM證明。中華電信每門號首次申請或首次更換eSIM，可免收300元設定費，後續換卡每次300元。
另外，申辦購機約、單獨購機，以及符合指定維修條件的用戶，可享1次設定費減免；VIP鈦金卡以上客戶，每年也有1次免設定費優惠，申請完成後，可透過QR Code下載eSIM，或由門市綁定手機EID直接啟用，QR Code只能下載一次，換手機不能重複掃描使用。
台灣大哥大eSIM：每年1次免費
台灣大哥大官方指出，用戶可至myfone門市申辦eSIM，標準換補卡設定費每次300元，每年提供1次換卡設定費減免，包含實體SIM卡及eSIM。除了門市，台灣大哥大也開放符合資格的成年自然人月租用戶，透過台灣大哥大App線上申請換機eSIM。必須在舊手機完成「行動自然人憑證App」設定，新手機則安裝「台灣大哥大App」，並準備身分證及健保卡驗證。不過，線上申請送件後，客服約需1至3個工作天致電確認，因此急著換機的民眾，建議直接前往門市辦理。
台灣大哥大還針對iPhone Duo提出專屬操作提醒，使用App線上申請時，建議將手機維持摺疊的直式狀態，避免展開畫面造成驗證QR Code變形，導致無法掃描。原台灣之星預付卡用戶目前不適用eSIM，部分原台灣之星月租用戶則須先至門市換卡。
遠傳電信eSIM：首次免費、VIP每年2次免收費
根據遠傳電信eSIM服務公告，月租型用戶申辦或更換eSIM，須攜帶雙證件至遠傳直營或加盟門市辦理，標準設定費為每次300元。遠傳目前提供多項免費設定優惠，包括首次申請eSIM、新啟用或攜碼及續約搭配手機合約、遠傳用戶至門市購買空機，以及門市維修手機需要移轉eSIM等情況。
另外，VIP會員每年享有2次免費換卡優惠，包含實體SIM卡與eSIM。遠傳提醒，eSIM的QR Code僅能下載安裝一次，手機更換後若需要移轉eSIM資料，須重新前往門市辦理轉卡作業，不能直接沿用舊手機的QR Code。
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根據Apple官方技術規格，iPhone Duo全球版本均不支援實體SIM卡，採用雙eSIM設計，可同時啟用2組門號，並儲存8組以上eSIM方案。對於經常出國、需要工作與私人雙門號的使用者來說，能在手機內切換不同電信方案，不必反覆拆換SIM卡。不過，台灣電信業者目前並未列入Apple官方「eSIM快速移轉」支援名單，換機時仍須依照電信業者提供的申請及啟用程序辦理。
根據中華電信eSIM服務說明，現有月租型用戶可攜帶雙證件至門市，將實體SIM卡轉換為eSIM，也能透過網路門市辦理，線上申請須上傳雙證件影像檔，並使用自然人憑證或本國銀行金融卡完成數位簽章，既有客戶另須檢附換補發eSIM證明。中華電信每門號首次申請或首次更換eSIM，可免收300元設定費，後續換卡每次300元。
另外，申辦購機約、單獨購機，以及符合指定維修條件的用戶，可享1次設定費減免；VIP鈦金卡以上客戶，每年也有1次免設定費優惠，申請完成後，可透過QR Code下載eSIM，或由門市綁定手機EID直接啟用，QR Code只能下載一次，換手機不能重複掃描使用。
台灣大哥大eSIM：每年1次免費
台灣大哥大官方指出，用戶可至myfone門市申辦eSIM，標準換補卡設定費每次300元，每年提供1次換卡設定費減免，包含實體SIM卡及eSIM。除了門市，台灣大哥大也開放符合資格的成年自然人月租用戶，透過台灣大哥大App線上申請換機eSIM。必須在舊手機完成「行動自然人憑證App」設定，新手機則安裝「台灣大哥大App」，並準備身分證及健保卡驗證。不過，線上申請送件後，客服約需1至3個工作天致電確認，因此急著換機的民眾，建議直接前往門市辦理。
台灣大哥大還針對iPhone Duo提出專屬操作提醒，使用App線上申請時，建議將手機維持摺疊的直式狀態，避免展開畫面造成驗證QR Code變形，導致無法掃描。原台灣之星預付卡用戶目前不適用eSIM，部分原台灣之星月租用戶則須先至門市換卡。
遠傳電信eSIM：首次免費、VIP每年2次免收費
根據遠傳電信eSIM服務公告，月租型用戶申辦或更換eSIM，須攜帶雙證件至遠傳直營或加盟門市辦理，標準設定費為每次300元。遠傳目前提供多項免費設定優惠，包括首次申請eSIM、新啟用或攜碼及續約搭配手機合約、遠傳用戶至門市購買空機，以及門市維修手機需要移轉eSIM等情況。
另外，VIP會員每年享有2次免費換卡優惠，包含實體SIM卡與eSIM。遠傳提醒，eSIM的QR Code僅能下載安裝一次，手機更換後若需要移轉eSIM資料，須重新前往門市辦理轉卡作業，不能直接沿用舊手機的QR Code。