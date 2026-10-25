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公帑替徐佳青歡送慶生？僑委嚴正聲明反擊

藍白控公帑替徐佳青慶生 僑委：有政黨傾向前要先做一個人

藍白近來猛攻僑委會用公帑幫前委員長徐佳青辦歡送慶生會，對此14位僑務委員今（25）日親上火線召開記者會，嚴正聲明駁斥民眾黨立院黨團主任陳智菡帶風向，面對記者提問稱舉辦「歡送慶生會」是否恰當，僑委薛雅俶強調這是先入為主的問題，不該抹煞這行之有年的僑務委員會議，惜別晚會是僑務會議4天3夜行程之一，經費也絕非1400萬都是來幫徐佳青慶生，更哽咽說明僑委在國外遭中國打壓的處境，「在有政黨傾向之前，要先做一個人，先做一個好人，再做台灣人」。面對《聯合報》記者提問稱舉辦「歡送慶生會」是否恰當，薛雅俶態度強硬稱，這是先入為主的問題，歡送慶生會這並非事實，歷年來僑務委員會議最後一天都有安排惜別晚宴，僑委是總統任命的榮譽職，也是僑委的責任，惜別晚宴歷年都有，不是歡送慶生會，這種說法抹煞所有人心血，不要「竹篙鬥菜刀」（台語，意指胡亂拼湊）。《聯合報》記者追問惜別餐會中有歡送之實，若選另外一個地點會不會比較妥當？僑委蔡惠玉回應，惜別晚會是僑務委員會議歷年議程慣例，很多委員任期屆滿後，在當地出錢出力，僑胞有困難就是僑委來協助，這樣工作6年有一個惜別晚會，應該很正常，立法院也有晚會，行政院也有晚會，不是特別為了誰辦慶生會，這些經費都可以去查，絕非1400萬幫委員長慶生。對於陳智菡指控，薛雅俶嚴正聲明強調絕非事實，不該抹煞1981年以來召開僑務委員會議，大家沒有去看會議討論的內容是什麼，就一句話帶風向到最後一天晚宴誤導群眾、誤導了媒體，僑委們從來沒有定義這是歡送慶生會，當然也不是事實。「在有政黨傾向之前，要先做一個人，先做一個好人，再做台灣人」，最後薛雅俶強調這是做人的基本，在跟一個合作多年的夥伴道謝，覺得這是做人的基本，就剛好那天是前委員長的生日，藉由這個機會跟她說一聲生日快樂，這都不是事前安排好的，卻被抹黑感到非常不捨，所以這也是今天召開記者會的主要原因，希望大家回歸到事實」。薛雅俶更哽咽表示，僑委在國外受到中共打壓，對此非常痛心，走出去才知道台灣處境有多困難，僑委們做的事捍衛國家尊嚴，即便是有預算補助，大家回捐捐款更多，希望有更多經費作更多的事情，去辦大聯盟台灣日活動，如果沒有委員們自掏腰包怎麼繼續走下去？強調大家要去想想帶風向的結果是什麼？誰是最後的受益者？為什麼要一而再再而三打擊僑委會？