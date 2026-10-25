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2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽由密爾瓦基釀酒人隊與坦帕灣光芒隊正面交鋒。除了場上球員賺得多，穿梭在球場各角落、掌控比賽節奏的裁判團，同樣擁有令人羨慕的優渥待遇。美媒《Heavy Sports》日前特別揭密大聯盟裁判的薪資結構，執法世界大賽的裁判光是季後賽獎金就逼近4萬美元（約新台幣130萬元），就連菜鳥裁判一整季的保障起薪也有15萬美元（約新台幣488萬元）。根據美媒報導，能夠入選世界大賽執法名單，對裁判而言不僅是職業生涯的最高榮譽，更有相當豐厚的實質回報。獲選參與世界大賽的裁判，光是執法該系列賽就能獲得2萬美元（約新台幣65萬元）的特別津貼。若再加上先前在分區系列賽、聯盟冠軍賽等季後賽階段執法的1萬7500美元（約新台幣57萬元）獎金，季後賽累計獎金便高達3萬7500美元（約新台幣122萬元）。此外，上述獎金完全不包含差旅與食宿費用。大聯盟官方在球季期間每天會發放600美元的日用補貼，用於支應裁判在客場比賽時的膳食與住宿開銷。目前大聯盟共編制19組常勤裁判組，合計僅有76名獲得全職合約的裁判。而世界大賽每場由6名裁判登場執法、1名預備裁判待命，系列賽共遴選7人參與。在大聯盟的薪資體系中，菜鳥裁判一整季的保障起薪為15萬美元（約新台幣488萬元）；而資歷深厚、經驗豐富的資深裁判或裁判長，光是一整季例行賽的底薪就能高達45萬美元（約新台幣1466萬元），若再加上季後賽的各項獎金，年收入突破新台幣2000萬元並非難事。儘管大聯盟裁判的待遇看似優渥，但通往最高殿堂的道路極為窄門且艱辛。報導指出，所有裁判在獲得大聯盟錄用前，都必須在小聯盟磨練多年，小聯盟裁判月薪僅約2500至6000美元，還必須長年忍受舟車勞頓與巨大判決壓力。唯有頂住考驗並展現頂尖執法水準，才有機會熬出頭，躋身這群掌控棒球最高殿堂秩序的夢幻名單中。回過頭看國內中華職棒，裁判體系則多採取一年一聘的約聘制度，合約通常保障約8個月的球季期間。新進或基層裁判經常性起薪約落在每月4萬元左右；若能穩定升上主戰場在一軍執法，結合底薪、每場出賽費與各項執法津貼，在比賽密集的全盛旺季，單月收入確實有機會突破10萬台幣，但仍和大聯盟有很大的落差。然而，若因為資歷尚淺或表現不佳而長期待在二軍，由於缺乏高額的出賽津貼，整體薪資待遇相當有限，收入水準大致僅與一般上班族無異。