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批前市府核准進駐 張善政：怎能照單全收？

張善政：該替觀音守住的底線絕不退讓

桃園觀音SRF（固體再生燃料）電廠爭議延燒多年。儘管前市府於2021、2022年間陸續核准3家業者進駐桃園科技工業園區，現任市長張善政上任後以程序有重大瑕疵為由，廢止相關入園同意，但後續遭經濟部訴願決定撤銷，目前仍有行政爭議。張善政近日重申，市府不會讓SRF在觀音啟動營運，他今（25）日更提到，上任不久時就曾有觀音鄉親攔車拜託「一定要替我們擋住SRF」，讓他至今放在心上；他並強調，「SRF能不能在觀音啟動運轉？我的答案只有一個：NO！」針對SRF爭議，張善政今發文表示，很多人問他，面對各方壓力，為什麼市府對SRF進駐桃科的立場，始終沒有退讓的空間？這讓他回想起一件一直放在心裡的事。張善政說，剛上任不久，他到觀音參加地方活動，車子突然被一位鄉親攔下，對方滿臉焦急地拜託他：「市長，請你一定要替我們擋住SRF！」從那一刻起，鄉親對家園環境、對家人健康最深的擔憂，他就一直放在心裡。張善政指出，回頭看整件事，當年經濟部特地發文向桃園市政府推薦SRF廠商入園，因此，前市府團隊在2021年及2022年，陸續核准3家廠商進駐，最後一家甚至趕在卸任前2天通過。張善政表示，「要不要放行，是地方政府的把關權責，怎麼能憑中央專案推薦就照單全收。」他也指出，當年核准進駐時，沒有看見有人積極阻擋；直到地方反彈升高、選舉壓力浮現，當時擔任立法委員的政治人物才急著澄清，但對觀音鄉親來說都太晚了。張善政表示，如今，同一位政治人物為了競選市長，又試圖將當年的責任切割得一乾二淨，但事實已經活在鄉親的心中，不會改變；他也相信觀音鄉親有自己的判斷。張善政表示，市府認定相關程序有重大瑕疵，就依法廢止相關許可。後續無論面對多少壓力，都會依法捍衛市民的權益，「該替觀音守住的底線，我們也絕不退讓。」