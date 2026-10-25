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2026水逆大魔王來了！10/24起連衰20天

▲水逆警報響起，2026年最後一次水星逆行於10月24日（六）正式開始，水星在天蠍座逆行，預計11月13日（五）恢復順行。（圖／Pexels）

2026水逆「3星座」倒大楣！雙魚別被情緒控制、雙子工作先確認

▲雙魚座對氣氛與他人情緒往往相當敏感，當別人的態度稍有變化，你可能很快就察覺異樣，但在水星逆行與海王星合月的象徵氛圍下，感受與事實更容易混在一起。（圖／取自unsplash）

2026最後水逆「3生肖」運勢被影響！屬蛇屬狗別亂站隊、

2026年最後一次水星逆行於10月24日（六）正式開始並持續20天，直到11月13日（五）才恢復順行，，在水逆時間建議小心為上，保持情緒冷靜。塔羅牌老師艾菲爾表示，2026年最後一次水星逆行於10月24日（六）正式開始，水星在天蠍座逆行，預計11月13日（五）恢復順行。艾菲爾建議，水逆期間建議與溝通、資訊傳遞、思考判斷有關的事情多點耐心，加上海王星合月的星象象徵，情緒與想像都可能影響對訊息的解讀。但遇上水逆也不必太過恐慌，只要再三閱讀重要訊息、不要自行腦補對方意思，以及有情緒時冷靜幾分鐘再回覆，轉述消息先查證，都能避免溝通出現問題。水星在你的星座逆行，容易讓你重新思考過去的對話、承諾與關係細節。某些曾經沒說清楚的事情，可能再次浮上心頭；你也可能因為對方一句語氣平淡的回覆，就開始懷疑背後是否另有含意。加上海王星合月所象徵的情緒與想像交錯，越在意的人，越容易讓你重複解讀對方的言行。工作上，合作條件、交辦事項與重要文件應再次確認，避免憑印象就認定彼此已達成共識。感情中，如果有疑問，與其旁敲側擊或故意冷淡，不如選擇適當的時機直接溝通。你擅長觀察細節，但細節不一定代表全部真相。這段時間最重要的，就是讓事實與猜測分開，別讓過度解讀消耗自己的心力。水星是你的守護星，水星逆行期間，你可以特別留意溝通、行程安排與資訊整理上的小細節。工作上可能遇到臨時修改、訊息遺漏、時間記錯，或同一件事被不同的人傳達出不同版本的情況。你反應快、理解力強，卻也可能因為太熟悉某種工作模式，而直接依照過往經驗處理，忽略這次的細微差異。感情方面，聊天時的玩笑、簡短回覆或沒有交代清楚的安排，都可能讓彼此產生不同理解。遇到重要訊息時，建議重新閱讀內容，必要時用自己的話複述確認；約定時間、工作期限與付款資訊也最好留下文字紀錄。別急著追求效率，有時候多花一分鐘確認，就能省下後續大量解釋的時間。雙魚座對氣氛與他人情緒往往相當敏感，當別人的態度稍有變化，你可能很快就察覺異樣。不過，在水星逆行與海王星合月的象徵氛圍下，感受與事實容易混在一起：對方只是忙碌，你卻以為自己被冷落；別人說話比較直接，你便開始懷疑是不是做錯了什麼。工作上，若收到模糊指示，不要只靠猜測完成任務，應主動確認目標、期限與具體要求。感情中，也別因為對方沒有立刻回覆，就自行補完一整段令人不安的劇情。你的直覺可以提醒你留意問題，卻不一定能直接證明問題存在。先讓自己冷靜，再觀察實際行動，才能避免被短暫情緒帶走。屬蛇的人觀察力強，擅長從細節推敲事情的發展，但當資訊不完整時，也容易因為想得太深入而增加不必要的疑慮。水星逆行期間，若收到語意模糊的訊息，或發現熟人的態度與平常不同，你可能會忍不住分析每個字句，試圖找出真正的意思。尤其在工作合作、金錢往來與感情互動中，別因為一次訊息落差，就急著判定對方不夠坦誠。重要的條件應重新確認，尚未證實的消息也不要急著轉述。若心裡有疑問，直接詢問往往比反覆猜測更有效。你的謹慎是優勢，但不需要把每一件小事都當成暗藏玄機的考題。先掌握事實，再決定如何回應，才能保留判斷力，也避免自己陷入過度思考。屬猴的人頭腦靈活、反應迅速，面對突發狀況通常很快就能找到解決方法。不過，當訊息量增加、工作節奏加快時，你也可能因為急著回覆而漏看細節，或只讀到自己最在意的部分，就直接做出判斷。水星逆行期間，特別要注意工作交接、群組通知、行程變更與需要確認的期限。別以為自己記得大概，就代表掌握了全部資訊；涉及重要安排時，最好重新核對文字與時間。人際方面，也要留意玩笑被誤解、語氣太直接，或在還沒聽完對方說明前就急著反駁。你不必放慢所有事情，只需要在關鍵時刻多一個確認步驟。當你的反應速度搭配足夠的耐心，才能真正把聰明才智發揮出來。屬狗的人重視信任與承諾，對認定的人往往很講義氣，也願意替別人著想。但當訊息來自熟人、親友或信任的同事時，你可能因為相信對方，而忽略了資訊是否完整。水星逆行期間，要特別留意經過多人轉述的消息、尚未確認的承諾，以及容易引發家庭或人際爭議的話題。聽見別人談論某件事時，先不要急著站隊，也不要因為想幫忙而替對方傳話。工作上若涉及責任分配，最好把彼此的共識說清楚並留下紀錄；感情中則要避免因為第三者的一句話，就對伴侶產生誤會。信任很珍貴，但健康的信任並不排斥查證。你可以保有善意，同時為自己留下理性判斷的空間。