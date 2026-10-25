我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒37年台灣大賽G5今（25）日在臺北大巨蛋持續進行，握有3勝1敗「聽牌」優勢的味全龍打線大變陣，「FA雙星」陳子豪、朱育賢改打前段棒次，23歲潛力重砲李展毅首度進入先發打線。龍隊總教練葉君璋解釋，打線變陣就是一個直覺，「不管結果，以我觀察選手這幾場的表現，所以我想這麼做。」今日正好是葉總54歲生日，他笑說生日願望很簡單，「就是希望球員上去都有好的表現這樣。」龍隊打線今日做出異動，G4打第5、6棒的朱育賢與陳子豪，今日G5棒次往前移，由陳子豪扛第2棒、朱育賢打第3棒；23歲潛力重砲李展毅則是首度先發，扛下先發第7棒。談到打線大變陣，龍隊總教練葉君璋指出，「一定有考量，有時候也不是對或不對，就一個直覺、感覺。」他進一步表示，打線如此安排不單只是考量對戰或近況，「我認為這樣的安排應該是還不錯。不管結果，以我觀察選手這幾場的表現，所以我想這麼做。」對於23歲的李展毅首度在台灣大賽先發，葉總表示，「他算也是很努力，而且近況不錯。他從球季結束，不管對U23中華隊還是對業餘霸主（合庫），都有不錯的表現，所以應該可以給他機會趁這時候比賽。」葉總指出，既然選手狀況好就選擇相信，「其實很多人近況都不錯，那我認為今天這個狀況，應該讓李展毅先上去打。」至於龍隊今日的4人不出賽名單，分別是洋投鋼龍（Andrew Gagnon）、伍鐸（Bryan Woodall）、梅賽鍶（C.C. Mercedes）以及本土投手黃暐傑。葉總透露，這是投手教練納瓦洛（Jaime Navarro）的安排，「我相信他，因為這一整年下來，他的判斷各方面我覺得已經有90分了，到了這個節骨眼，就是相信他，就這樣而已。」龍隊在今年台灣大賽搶下3連勝後，關鍵G4未能順利關門，加上颱風影響讓G5順延2天，讓對手中信兄弟獲得2天「回血日」。對此，葉總並未特別在意天候等外在因素，他認為，球隊目前取得3勝1敗，依然站在有利的位置，「所以沒有特別去想這些事情，就盡力去打。而且老實講，打到這邊，我覺得我們球員的表現已經是最好的了。接下來希望他們好好去比賽，把自己最好的一面表現出來，我覺得是最重要的。」值得一提的是，今日恰逢葉總54歲生日，這是他執教生涯以來，第2次在生日當天遇上台灣大賽。回顧2016年G3，葉總同樣在生日當天率領義大犀牛以10：9擊退兄弟拿下首勝，最終上演「讓2追4」逆轉封王的驚奇戲碼。第1棒：李凱威第2棒：陳子豪第3棒：朱育賢第4棒：劉基鴻第5棒：張政禹第6棒：郭天信第7棒：李展毅第8棒：林辰勳第9棒：曾聖安先發投手：蔣銲