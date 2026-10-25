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德國東南部阿爾卑斯山區的「鷹巢」（Kehlsteinhaus），曾經是納粹獨裁者希特勒（Adolf Hitler）的度假別墅，但在當地時間23日晚間，位於海拔1834公尺山頂的建築發生火災。警方事後逮捕到一名 33 歲的德國籍男子。火勢歷經一夜後勉強撲滅，當地官員強調，不會讓這座建築變為廢墟。根據BBC報導，德國南部巴伐利亞邦警方在希特勒著名的阿爾卑斯山度假別墅「鷹巢」，逮捕了一名 33 歲的德國籍男子。特勞恩施泰因（Traunstein）的勤務指揮中心於當地時間週五晚間 9 點 15 分接獲該建物的火警通報，消防人員抵達現場時，整棟建築已陷入一片火海。當局共派遣約 200 名人員前往現場。火勢直至週六清晨仍在延燒；警方指出，險峻的地形大幅阻礙了控制火勢的搜救與滅火行動。據德國媒體報導，警方在火災現場附近攔截並逮捕了一名正騎乘摩托車的男子，目前全案已依刑事案件立案調查。當地警官霍爾辛格（Gerhart Holzinger）週六下午表示，目前並無任何跡象顯示有其他嫌疑人涉入其中。檢察官維茨（Rainer Vietze）指出，精神鑑定報告認定該名 33 歲男子出現疑似精神疾病的跡象，因此可能被認定為限制責任能力。維茨補充表示，檢警亦不排除潛在的政治動機，但強調全案目前仍處於偵查初期階段。這處坐落於貝希特斯加登（Berchtesgaden）小鎮上方的別墅，是希特勒及其隨行親信在第二次世界大戰期間於該地區使用的數棟建築之一。希特勒與納粹高層曾利用鄰近的「貝格霍夫」（Berghof）別墅策劃了 1941 年對蘇聯的入侵作戰，整個山區建築群在當時被視為希特勒的核心指揮據點之一。希特勒當時也將該地作為拍攝宣傳影片的背景，營造他熱愛動物與大自然的形象。當地媒體報導指出，該處建物已「大面積焚毀」，巴伐利亞邦公共廣播電台 BR24 報導，巴伐利亞邦內政部長約赫爾曼（Joachim Herrmann）向媒體表示，該遺址「絕不會就此淪為廢墟」，並強調它們持續推進重要的歷史記憶與反思工作。「鷹巢」座落於海拔約 1,800 公尺處，於 1938 年由納粹完工，並在 1945 年納粹戰敗後倖免於難未遭炸毀。戰後，該處已轉型為熱門的觀光勝地，內部並經營一間旅店。根據其官方網站說明，該址具有作為警惕世人銘記不人道納粹獨裁統治深淵的警示地標功能。德國與奧地利各界長年以來針對與希特勒相關的歷史建築究竟應「保留」、「活化再利用」還是「拆除」，存在廣泛爭論。一部分人士認為基於歷史意義應當妥善保存；但另一派則深感擔憂，認為這些建物可能淪為新納粹主義分子與極右翼極端分子的精神象徵或朝聖地標。