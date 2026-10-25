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陳智菡爆圓山晚宴變徐佳青慶生歡送 僑委會駁斥

柯文哲：僑委會「一定不敢去提告」

僑委會日前遭民眾黨立法院黨團主任陳智菡爆料，在圓山大飯店舉辦僑務委員會議期間，疑似利用公帑替前委員長徐佳青舉辦慶生、歡送活動。僑委會駁斥相關指控，強調祝福活動由僑務委員自發安排，未動用公務預算，並表示不排除採取法律行動。民眾黨創黨主席柯文哲今（25）日則直言，僑委會「一定不敢去提告」，更認為今天再開記者會說明只會「越描越黑」，持續替陳智菡提供反擊素材。陳智菡日前爆料指出，僑委會舉辦一年一度的僑務委員會議，包下圓山大飯店4天3夜，加上數百名僑務委員機票補助，整場活動花費約1492萬元公帑。她並指稱，徐佳青在晚宴中花費約30分鐘談論自身政績，現場播放回顧影片，而且當天適逢徐佳青生日，現場也安排慶生活動，徐佳青還與僑務委員合唱歌曲，代理委員長李妍慧則送花致意，因此質疑正式僑務活動是否變成徐佳青的慶生、惜別場合？僑委會24日則發出新聞稿駁斥，表示相關邀請是應超過百名僑務委員連署，現場祝福活動也均為委員自發安排，沒有動用任何公務預算，並表示將針對不實指控積極蒐證，視情況採取法律行動。針對僑委會今天召開記者會說明，且不排除提告陳智菡，柯文哲今上午陪同民眾黨台北市議員黃瀞瑩掃街時直言：「有些事情低調處理掉就好」，並直接表示，「他一定不敢去提告。」且他認為，「開記者會叫越描越黑」。柯文哲進一步說，這類爭議「第一就是不要做」，如果真的不小心做了，就應該低調處理。現在僑委會持續回應、舉行記者會，只會讓整件事情「燒不完」，等於持續「提供柴火給對手攻擊」。柯文哲說，陳智菡一定也很樂意看到僑委會再出面說明，「僑委會又出來開記者會講一大堆，那陳智菡就再度反擊」，相關爭議也因此會繼續成為媒體焦點。