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台灣知名地標全入鏡 國父紀念館被改名

▲中國官媒《央視》發布一段由「吉林一號」衛星拍攝的台灣影像，其中展示中正紀念堂、台北大巨蛋等地標。（圖／翻攝自央視）

解放軍同步發布海報 喊話「捍衛山河一統」

中國近年持續強化對台統戰宣傳，25日適逢台灣光復節，中國官媒《央視》發布一段由「吉林一號」衛星拍攝的台灣影像，宣稱從太空俯瞰台灣，連「每條街道都清晰可見」。影片不僅展示中正紀念堂、台北大巨蛋、日月潭等知名地標，還刻意搭配歌曲《故鄉的雲》，反覆唱著「歸來吧」，並以「歸心不變，團圓有時」作結，藉由台灣風景包裝兩岸統一論述。《央視》25日以「太空視角俯瞰我國寶島台灣，每條街道清晰可見」為題發布影片，強調今年是台灣光復81週年，也是中國設立「台灣光復紀念日」滿一週年。貼文寫道，「81年過去，阿里山的雲、日月潭的水，始終映著同一個故鄉」，並邀請觀眾跟隨中國「吉林一號」衛星，從太空視角俯瞰台灣各地景觀。影片中依序呈現台北中正紀念堂、國立故宮博物院、台北大巨蛋、國父紀念館、中正橋及台北港等城市地標，也涵蓋玉山、日月潭、淡水河、花蓮清水斷崖、宜蘭壯圍、台南青鯤鯓扇形鹽田，以及嘉義好美寮濕地等自然景觀，藉此展示中國衛星對台灣的觀測能力。值得注意的是，影片將台北「國父紀念館」標示為「孫中山紀念館」，並未使用台灣現行的正式名稱。此外，影片配樂選用《故鄉的雲》，不斷重複「歸來吧，歸來喲」等歌詞，最後更打出「歸心不變，團圓有時」字樣，試圖將台灣塑造成等待「回歸」中國的遊子，藉由懷舊歌曲與風景影像傳遞統一訊息。除了官媒透過衛星影像大打溫情牌，解放軍東部戰區同日也發布紀念海報，寫下「銘記光復歷史，捍衛山河一統」，並宣稱台灣光復是「兩岸同胞的共同榮光和全體中華兒女的民族記憶」，也是「中國人民抗日戰爭勝利的重要成果」，再次將歷史紀念與中國對台主權主張連結。從央視強調衛星能清楚拍攝台灣街道，到解放軍發布統一主題海報，中國官方選在光復節當天密集宣傳台灣議題，除了展示衛星遙測能力，並藉由歷史敘事及影像傳達對台主權主張，也凸顯北京持續藉歷史紀念日操作兩岸統一敘事的意圖。