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▲ 林智鴻競選後援總會成立大會，於八德滯洪池旁逾千人到場。（圖／記者郭凱杰翻攝）

▲ 立委林楚茵（左一）、邱議瑩（左二）、許智傑（右二）與前立委陳柏惟（右一）到場力挺林智鴻。（圖／林智鴻辦公室提供）

高雄市議員林智鴻今（25）日於其爭取即將落成之八德滯洪池旁，舉辦後援總會成立大會，吸引逾千位民眾到場共同支持。不只在地里長力挺，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆、立委、市議員及候選人都到現場支持並呼籲大家票一定要投給「問政有成績，建設有政績」的林智鴻。八德滯洪池爲林智鴻過去所爭取的滯洪池，成功在8月抵禦連日豪大雨「扭轉赤山地區『逢雨必淹』命運」，眾人也警示「選戰如防災」，一不慎就會讓城市治理「釀災」，必須「戒慎恐懼」，守護最有經驗的賴瑞隆順利當選，更要嚴防守護赤山的林智鴻「上屆高民調，卻低票差點落選」再次發生。「一聽見雨聲，赤山鄉親就害怕！」八德滯洪池所在里、鳳山區文山里長黃惠玲，在台上吐露在地心聲，她透露五年多前，一場「又讓鳳山淹水」的大雨之後，林智鴻隨即帶著幾位里長和水利局官員當面討論，共同找出淹水點，並研判部分區域「必須要做滯洪池」讓致害的大水有地方去！她指著一旁八德滯洪池和與會選民強調「從數年來爭取經費、到去年動工，下月即將完工，林智鴻全程參與、積極付出」，她和里民都看在眼裡，她更強調，8月份的連日豪大雨，對赤山過往「注定必淹」的強大雨勢，水竟真的流到已挖深的滯洪池內，以往多年未解的「必淹區」，竟全「無災無害」，這都歸功於「赤山的議員」林智鴻對赤山的用心「如果他上屆不幸落選，不知這裡又要再淹多久？」文英里長鄭鴻章也認為，每當大家看見這座滯洪池，就會想起林智鴻的認真「好建設，就是最佳政績宣傳！」他也對林智鴻顧及里活動中心滲雨問題，以最快速度在議會對民政局提出質詢一事，表達感謝，也對里內文衡路、八德路、鳳松路、文南街因林智鴻促成道路刨鋪深感讚許。針對交通問題，黃惠玲也補充，林智鴻不僅解決淹水問題，面對當地「八德路100巷」長期狹窄，轉彎處僅「4米寬」時生車禍，也是在林智鴻協調之下，讓農業部將其用地讓予道路拓寬，解決隱患。選戰在即，兩位里長站出來，共同呼籲「一定要支持有做事的林智鴻」！林智鴻表示，他與市長陳其邁六年來，解決許多鳳山存在多年的沈痾，以「八德滯洪池」來說，仰賴過去學術與幕僚經驗的訓練，解決赤山淹水問題，便是重中之重；助講嘉賓也提醒，「選戰如防災」必須步步為營，戒慎恐懼，嚴防耳語攻擊，導致「民調雖高，落選機率也水漲船高」，更要嚴防2018年高雄人最痛的「選錯人，釀大災」。林智鴻指出，為了鳳山繼續進步，他與賴瑞隆都會繼續努力爭取支持，盼望「讓鳳山再次蛻變，再度躍升成更安全、更安心、更安居的美好家園」。