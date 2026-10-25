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2026台南漁光島火神祭時間、地點

▲「火神祭Firemosa」由即將成真火舞團領軍，邀集美國、義大利、匈牙利、日本等國際火舞藝術家，連續3晚帶來不同主題的火舞大秀。（圖／Coming True Fire Group 即將成真火舞團）

2026台南漁光島火神祭節目表

▲《英國達人秀》金按鈕肯定的足上舞伶楊立微，轉動火輪精彩表演。（圖／台南市政府）

2026台南漁光島火神祭演唱會卡司

火神祭國際卡司有哪些？

火神祭不只有火舞！森林舞台、工作坊一次玩

▲2026台南國際火舞藝術節會場地圖。（圖／台南市政府）

2026台南漁光島火神祭交通方式

2026火神祭停車場、YouBike位置

▲2026台南國際火舞藝術節會場周邊汽車停車場地圖。（圖／Coming True Fire Group 即將成真火舞團）

2026台南漁光島火神祭交通管制

▲2026台南國際火舞藝術節會場周邊交通管制圖。（圖／Coming True Fire Group 即將成真火舞團）

2026火神祭門票多少錢？

2026台南國際火舞藝術節「火神祭Firemosa」10月24日至26日在台南安平漁光島登場！今年由即將成真火舞團領軍，邀集美國、義大利、匈牙利、日本等國際火舞藝術家，連續3晚帶來不同主題的火舞大秀，並首度與浪人祭合作，邀請芒果醬Mango Jump、Cicada、SKARAOKE參與演出。活動一般入場免費，另設2000元、3600元的專屬贊助觀賞席位。《NOWNEWS》整理火神祭活動時間、節目表、演出卡司、交通接駁及停車資訊一次看。活動時間：2026年10月24日（六）至10月26日（一），每日16:00至21:30活動地點：台南市安平區漁光島活動費用：一般區域免費入場，專屬贊助觀賞區須購票。2026火神祭連續3天都有樂團演出、落日遊行及火舞表演，每晚19時的主舞台大秀則各有不同主題。10月24日為國際共製《火神祭》，25日推出國際火舞劇《世界之星》，26日則舉辦國際火舞大賽「火神盃」。16:00－16:40 主舞台樂團演出17:00－17:30 落日遊行19:00－20:15 國際共製《火神祭》20:30－21:30 夜間DJ秀16:00－16:40 主舞台樂團演出17:00－17:30 落日遊行19:00－20:15 國際火舞劇《世界之星》20:30－21:30 夜間DJ秀16:00－16:40 主舞台樂團演出17:00－17:30 落日遊行19:00－20:15 國際火舞大賽「火神盃」20:30－21:30 夜間DJ秀今年火神祭首度與浪人祭合作，邀請芒果醬Mango Jump、Cicada及SKARAOKE登上漁光島舞台，結合樂團演出與火舞藝術，打造音樂與火焰交織的跨界盛會。樂團演出時間均為每日下午16時至16時40分，火舞主秀結束後則安排夜間DJ演出。其中，芒果醬將與即將成真火舞團合作；Cicada除了下午的樂團演出，也將參與25日晚間的國際火舞劇《世界之星》；SKARAOKE則以Ska音樂融入落日遊行，讓音樂節奏與火舞表演相互呼應。今年火神祭集結多國火舞藝術家與跨界表演者，陣容包括亞運太極全能銀牌得主孫家閎、曾獲《英國達人秀》金按鈕肯定的足上舞伶楊立微，以及登上《美國達人秀》的Firechill。此外，還有日本火舞團隊「雷光炎舞かぐづち」、跨國組合Attila Oltyan & Erin Oltyan，以及國際火刀藝術家Justyce Levi Uepa等人參與演出，透過武術、特技與火焰藝術，呈現多元的視覺饗宴。日本資深策展人甲賀雅章也將於25日分享城市空間與藝術節長期發展的經驗，促進國際藝術交流。除了沙灘主舞台，活動也規劃森林區第二舞台「甦醒台」，讓觀眾近距離欣賞火舞表演；「試煉區」安排酒精瑜伽、漂浮棍、武術、呼拉圈及太極等工作坊，讓民眾參與體驗。「森林聚場」則有氣球、扯鈴雜耍及街頭藝人演出，並提供火舞道具與武術教學體驗。夜間除了火舞主秀，也安排DJ及音樂演出，讓民眾從下午一路玩到晚上。此外，適逢億載金城建城150週年，即將成真火舞團也安排連續3天下午在億載金城演出，讓當代藝術走進歷史場域。火神祭活動期間，漁光大橋將於每日13時至22時30分實施封閉管制，建議民眾優先利用大眾運輸及免費接駁車前往，避免開車進入會場周邊造成壅塞。火神祭提供免費接駁車，往返以下3處站點：Tabe札哈木樂原站 ⇄ 億載金城站 ⇄ 漁光島接駁站（瑞復益智中心旁）去程時間：14:30－19:30回程時間：16:30－22:00班距：約15至20分鐘一班。接駁車可協助民眾往返安平周邊及漁光島。想看完晚間DJ演出的民眾，應留意末班接駁車時間，預留返程交通時間。活動周邊規劃11處汽車停車空間、2處機車停放路段及4處YouBike站點。由於連假期間人潮較多，周邊停車位有限，建議提早出發或改搭大眾運輸。汽車停車場：共11處，分布於安平周邊道路及停車空間，詳細位置以下方停車地圖為準。機車停放：活動期間開放安億路、健康路三段等指定路段供機車停放，請依現場標示及人員指引停車。YouBike站點：漁光島站、漁光島北站、億載金城站、億載公園站。管制日期：10月24日（六）至10月26日（一）管制時間：每日13:00至22:30管制範圍：漁光大橋及漁光島周邊道路。活動期間請依照現場交通指揮及管制標示行駛，避免違規停車或進入管制區域。各停車場實際開放情形及剩餘車位，仍以現場公告為準。火神祭一般入場免費，民眾可前往開放區域欣賞火舞表演及參與活動。若希望在主舞台前方專屬觀賞區觀看演出，可選擇購買2000元或3600元的專屬贊助觀賞席位，詳細票券內容及購買方式以主辦單位公告為準。提醒民眾，活動期間人潮較多，且漁光島周邊將實施交通管制，出發前可先確認官方公布的節目表、接駁車資訊及最新活動公告，並依現場指示安排交通。