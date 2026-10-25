第61屆金鐘獎受到薔琵颱風影響，原訂10月23日、24日舉行的頒獎典禮全面延期，今（25）日舉行「節目類金鐘獎」，明（26）日則由「戲劇類金鐘獎」接力登場，兩天都是下午5時星光大道、晚間7時頒獎典禮。2026金鐘獎直播哪裡看？不用付費也能看嗎？除了三立都會台、公視主頻，也能透過YouTube、LINE TODAY、LINE TV、Hami Video等平台收看，《NOWNEWS今日新聞》整理最新直播時間、免費觀看平台及YouTube直播連結。
金鐘獎今天登場！紅毯改室內舉行
2026年第61屆金鐘獎原訂10月23日、24日在台北流行音樂中心舉行，因薔琵颱風來襲，台北市連續兩天宣布停止上班、停止上課，兩場典禮依序順延至10月25日及26日。
最新頒獎時間確定，節目類金鐘獎10月25日（日）下午5時開始星光大道，晚間7時頒獎，由陳漢典擔任典禮主持人，星光大道則由夏和熙、Dora謝雨芝搭檔主持。戲劇類金鐘獎10月26日（一）登場，同樣下午5時星光大道、晚間7時正式頒獎，由陳庭妮擔任典禮主持人，星光大道主持人則為木木（林葦妮）、石知田。
2026金鐘獎哪裡看？YouTube免費直播 LINE、Hami Video也能看
不想錯過金鐘獎的民眾，不一定要守在電視機前，根據第61屆金鐘獎公布的轉播資訊，今年除了三立都會台、公視主頻同步播出，官方YouTube頻道也提供免費直播，使用手機、平板或電腦，都能直接觀看星光大道與頒獎典禮。另外，LINE TODAY、LINE TV、Hami Video也列入轉播平台，中華電信MOD及Hami Video並提供免費收視服務，民眾可以從MOD首頁「第61屆金鐘獎」專區，或Hami Video首頁「真心推薦」專區進入觀看。
2026金鐘獎直播平台整理：
電視直播：三立都會台、公共電視台主頻。
免費YouTube：金鐘獎官方YouTube、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube。
網路直播：金鐘61官方網站、三立新聞網直播室、文化部Facebook、LINE TODAY。
影音串流：LINE TV、Hami Video。
MOD：三立MOD綜合台（節目類）、三立MOD戲劇台（戲劇類）。
手語直播：公視點點愛YouTube頻道。
廣播轉播：好事989電台。
金鐘獎YouTube直播連結
想直接打開手機看金鐘獎的民眾，可以透過官方YouTube直播連結收看，不必另外付費訂閱，星光大道與頒獎典禮分別設有直播網址。
10月25日（日）節目類金鐘獎
下午5時：星光大道YouTube免費直播
晚間7時：頒獎典禮YouTube免費直播
10月26日（一）戲劇類金鐘獎
下午5時：星光大道YouTube免費直播
晚間7時：頒獎典禮YouTube免費直播
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2026年第61屆金鐘獎原訂10月23日、24日在台北流行音樂中心舉行，因薔琵颱風來襲，台北市連續兩天宣布停止上班、停止上課，兩場典禮依序順延至10月25日及26日。
最新頒獎時間確定，節目類金鐘獎10月25日（日）下午5時開始星光大道，晚間7時頒獎，由陳漢典擔任典禮主持人，星光大道則由夏和熙、Dora謝雨芝搭檔主持。戲劇類金鐘獎10月26日（一）登場，同樣下午5時星光大道、晚間7時正式頒獎，由陳庭妮擔任典禮主持人，星光大道主持人則為木木（林葦妮）、石知田。
不想錯過金鐘獎的民眾，不一定要守在電視機前，根據第61屆金鐘獎公布的轉播資訊，今年除了三立都會台、公視主頻同步播出，官方YouTube頻道也提供免費直播，使用手機、平板或電腦，都能直接觀看星光大道與頒獎典禮。另外，LINE TODAY、LINE TV、Hami Video也列入轉播平台，中華電信MOD及Hami Video並提供免費收視服務，民眾可以從MOD首頁「第61屆金鐘獎」專區，或Hami Video首頁「真心推薦」專區進入觀看。
2026金鐘獎直播平台整理：
電視直播：三立都會台、公共電視台主頻。
免費YouTube：金鐘獎官方YouTube、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube。
網路直播：金鐘61官方網站、三立新聞網直播室、文化部Facebook、LINE TODAY。
影音串流：LINE TV、Hami Video。
MOD：三立MOD綜合台（節目類）、三立MOD戲劇台（戲劇類）。
手語直播：公視點點愛YouTube頻道。
廣播轉播：好事989電台。
想直接打開手機看金鐘獎的民眾，可以透過官方YouTube直播連結收看，不必另外付費訂閱，星光大道與頒獎典禮分別設有直播網址。
10月25日（日）節目類金鐘獎
下午5時：星光大道YouTube免費直播
晚間7時：頒獎典禮YouTube免費直播
10月26日（一）戲劇類金鐘獎
下午5時：星光大道YouTube免費直播
晚間7時：頒獎典禮YouTube免費直播