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火場傳出微弱叫聲 小猴緊抓燒焦樹枝求生

志工隔天尋獲猴群 母猴現身抱回寶寶

爪哇葉猴野外僅剩4千至6千隻 棲地面臨威脅

印尼西爪哇省近期發生森林大火，火勢延燒至芝勒邁山（Mount Ciremai）一帶，卻在救災過程中傳出溫馨插曲。一群消防志工22日深夜在火場聽見微弱叫聲，循聲尋找後，竟發現一隻出生僅約一週的珍稀爪哇葉猴寶寶，正緊緊抓住遭火焚燒的樹枝。志工立即將牠救出，並在隔天成功找到猴群，讓小猴與母親重新團聚。根據印尼媒體《雅加達環球報》（Jakarta Globe）報導，這起救援事件發生於22日晚間，地點位於西爪哇省庫寧岸縣（Kuningan Regency）境內的芝勒邁山，海拔約1600公尺處。當時，51歲的消防志工達爾薩（Darsa）正與其他志工在山區進行滅火工作，沒想到在晚間11時左右，突然聽見一陣奇怪的聲音。達爾薩回憶，當時他們正準備靠近火勢進行撲救，突然聽見不尋常的聲響，起初還以為是鳥叫聲。然而，當志工循著聲音尋找來源時，卻驚訝發現一隻體型極小的猴寶寶，正緊緊抓住一棵已被燒焦的樹木枝條。達爾薩說：「牠當時抓著一棵已經被燒過的樹上細小枝條。」志工確認，這是一隻雄性爪哇葉猴（Javan surili）幼猴，估計出生才約一週，身體極度虛弱，甚至連臍帶都還沒有脫落。這隻幼猴擁有爪哇葉猴幼年時期特有的藍色臉部與白色毛髮，在遭大火侵襲的森林中顯得格外醒目。救援人員隨即將小猴帶離火場，並提供緊急照護，希望能讓牠恢復體力。確認小猴狀況逐漸穩定後，志工開始在附近山林尋找牠的母親。隔天上午，救援人員終於在距離發現小猴約300公尺的地方，找到一群爪哇葉猴。為了避免驚嚇猴群，志工小心翼翼地將幼猴安置在安全位置，隨後退到遠處觀察，等待猴群主動靠近。不久後，一隻雌性爪哇葉猴從樹上爬下，走向幼猴，接著將牠抱起並帶回猴群。眼見小猴順利與母親團聚，志工們也終於放下心中大石，為這場驚險的森林救援畫下溫馨句點。爪哇葉猴是印尼西爪哇地區特有的靈長類動物，也是受到保護的珍稀物種。由於森林棲地持續受到人類活動及環境變化影響，野外族群數量已逐漸減少。根據西爪哇省政府估計，目前野外僅剩約4000至6000隻爪哇葉猴，主要棲息於當地保護區及山區森林。成年爪哇葉猴的毛色通常呈灰色，身長約40至50公分，不含尾巴，體重可達約6.5公斤。由於具有地方代表性，爪哇葉猴也曾被選為2016年印尼全國運動會的吉祥物，當屆賽事正是由西爪哇省主辦。