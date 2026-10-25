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投資以科技產業為核心 聚焦半導體與AI供應鏈

台股週四「開高走低」，跌至46041.43點，安聯投信台股團隊表示，近期國際總經環境紛擾不斷，包括中東及俄烏地緣政治風險升溫、美國通膨數據反覆、歐洲政治事件，以及市場對部分AI企業高資本支出與債務壓力的擔憂，但認為AI長期成長趨勢並未改變，「市場修正主要來自評價面與情緒面調整，而非基本面轉弱」，建議投資優先主軸仍以科技產業為核心，聚焦半導體與AI供應鏈相關領域。台股週四開紅盤，隨後漲點一度重返47000點，不過隨著放假效應加重市場觀望氣氛，終場下跌846.34點，收在46041.43點，成交量為9267億元。安聯投信台股團隊表示，美國科技類股近期出現修正，也使台股同步震盪，尤其先前漲幅較大的AI相關族群面臨較明顯獲利了結賣壓，但認為，從產業基本面觀察，AI長期成長趨勢並未改變。安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，從盤勢觀察，市場雖受短期消息面干擾，但資金主軸仍圍繞AI、半導體及高效能運算（HPC）相關產業，顯示投資人對AI長線成長動能仍具信心。她表示，儘管短線市場情緒受到總經與地緣政治因素干擾，但產業供需結構、企業獲利持續上修，以及台灣在全球AI供應鏈的關鍵地位並未改變。企業獲利仍是推動台股行情最重要的核心力量。根據安聯台股投資團隊研究估算，2026年台股企業獲利預估成長率可望超過8成，2027年在高基期下仍有機會維持約35%的成長水準，展現強勁獲利動能。展望後市，蕭惠中表示，目前台股趨勢尚未出現明顯轉折，AI相關供應鏈訂單與營收動能仍持續增強；第四季可留意企業信心改善是否進一步反映在訂單、產出與就業數據；通膨走勢，是否影響全球主要央行後續政策方向；另外財報季能否驗證AI、數位基礎建設。投資建議上，安聯投信台股團隊表示，主軸仍以科技產業為核心，聚焦半導體與AI供應鏈相關領域，看好IP／ASIC、先進製程與封測、PCB／CCL供應鏈、AI伺服器零組件、光通訊及高速傳輸等受惠族群；部分傳統產業亦值得留意，包括塑化產業歷經多年供需調整後有機會迎來景氣復甦。00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人廖本隆表示，AI基礎建設、先進運算及半導體供應鏈投資持續推進，仍是支撐台股中長期成長的重要結構性動能。不過，隨部分成長產業前期漲幅已大、評價同步墊高，預期後續市場與產業表現分化將更加明顯，個股篩選及多元化配置的重要性也將進一步提升。另一方面，00993A安聯台灣主動式ETF基金經理人郭勁甫表示，聯準會利率政策、美國長債殖利率及地緣政治對油價與通膨的影響，仍是後市主要變數。隨市場進入高利率、高評價與高波動並存的環境，企業獲利成長將成為股價能否延續的重要驗證，預期資金將更聚焦於營收及EPS成長能見度較高的AI相關企業。