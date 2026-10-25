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台北不是藍大於綠？呱吉：真正特徵是中產階級太多

認為沈伯洋符合台北人口味 「過去被黑太慘」

台北市長選戰倒數，由於外界長期公認台北政治版圖「藍大於綠」，前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑昨（24）日直言，台北真正的特徵不是藍營支持者特別多，而是「中產階級太多」；這群選民一方面不希望既有生活被大幅改變，另一方面又「很討厭愚蠢的人」。他認為，民進黨台北市長候選人沈伯洋真正的樣貌，反而可能正是台北中產階級會喜歡的類型。呱吉昨直播時被網友問到，台北是否仍是「藍大於綠」？他直接回答：「從來不是。」他表示，台北市真正明顯的特徵，是中產階級占比高。這群人即使平時會抱怨生活辛苦、時代不好，但其實心裡知道自己的生活條件並不差。呱吉認為，也正因如此，他們最在意的是維持現在的生活狀態，如果有人提出大幅改革，反而可能讓他們擔心既有利益、居住環境或生活方式被改變。這群選民要的往往不是激烈改革，而是「不要改變」。他形容，「他的生活越沒有改變，他覺得越棒」，並認為這也是過去不少台北中產階級傾向支持藍營的原因。這並不一定代表藍營提出的政見更吸引他們，而可能恰恰是因為政策變動幅度不大，不會讓既有生活受到太多衝擊。不過，呱吉認為台北中產階級還有另一個重要特質，就是「很討厭愚蠢的人」。這群人通常對自己的判斷力有一定自信，因此如果政治人物給他們「不夠聰明」的印象，就可能影響支持意願。呱吉並以現任台北市長蔣萬安為例，稱2022年選舉時，選民尚未看見他所形容的「蠢的那一面」，但今年他認為蔣萬安的「假面被拆開」，部分選民可能因此出現「不一定能投給沈伯洋，但是投給蔣萬安會有點痛苦」的心情。談到沈伯洋，呱吉則表示：「沈伯洋會是台北人喜歡的那種人。」儘管外界過去對沈伯洋的印象，多停留在「張牙舞爪」的一面，他認為這些畫面是被刻意擷取出來的，並非沈伯洋完整的樣貌。如果回到沈伯洋實際談話、思考與互動方式，他認為反而可能符合台北中產階級「喜歡聰明的人」這項特質。住在民生社區的呱吉也以松山機場遷建及民生汐止線為例，說明自己並不反對松山機場遷建，但認為這項政策沒有真正命中台北人最在意的事情。至於民生社區部分居民反對民生汐止線，他則形容，即使多一條捷運可能帶來便利，部分居民仍可能更在意施工、環境及生活型態改變。呱吉並以1句話總結這種心情：「我不要改變，我現在就很好，我不要任何新東西跑進來。」理解這種希望維持現狀、同時又高度重視候選人形象與能力的中產階級心態，才是觀察台北選情的重要角度。