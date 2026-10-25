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▲連炳發（左）在飯店巧遇梁朝偉（右），兩人留下珍貴合照。（圖／翻攝自FB@Liên Bỉnh Phát）

▲劉嘉玲來台吃美食也不忘在飯店健身。（圖／劉嘉玲IG@carinalau1208）

香港影帝梁朝偉與愛妻劉嘉玲近日悄悄來台旅行，劉嘉玲IG昨（24）日PO出和友人吃飯聚餐的照片，用餐地點正是韓國天王GD（G-DRAGON）來台時，最愛吃的韓式烤肉店「金豬食堂」。除此之外，上屆金鐘獎視帝、有「越南梁朝偉」之稱的男星連炳發23日早上在台北的飯店吃早餐時，也巧遇梁朝偉夫妻，與梁朝偉興奮拍照，引發粉絲討論。梁朝偉、劉嘉玲夫妻低調來台，劉嘉玲昨日在IG限時動態發文，分享她跟梁朝偉去吃金豬食堂的照片，只見劉嘉玲拿著一碗泡麵正要吃，梁朝偉皺眉頭看著她；劉嘉玲幽默分享兩人的對話，梁朝偉要她：「唔好食啦！（不要再吃啦！）」劉嘉玲任性回答：「唔好理我啦！（不要管我！）」讓粉絲笑翻。而這場聚餐還有其他6名友人相伴，氣氛感覺十分歡樂。除了去吃金豬食堂外，夫妻倆23日也在飯店巧遇視帝連炳發，他因拿到上屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，今年也受邀來台參加頒獎典禮，本來25日就要離開台灣，怎料因為颱風關係，導致典禮延期，連炳發也改了機票，在台灣多住幾天，剛好與梁朝偉住在同間飯店，「越南梁朝偉」與梁朝偉本尊才有機會合照。而劉嘉玲來台期間還不忘健身，她昨日也在IG分享於飯店健身房運動的照片，只見素顏的劉嘉玲氣色相當不錯，身材也維持得十分勻稱、緊緻，完全看不出她今年已60歲了 。這次劉嘉玲與梁朝偉來台，並沒有任何公開行程，因此也無法確定會待幾天，粉絲只能期待走在街上會不會就這樣巧遇影帝。