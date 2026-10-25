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▲味全龍王牌蔣銲世界大賽G5再度先發，力拚延續首戰8局無失分的好表現，為總教練葉君璋獻上54歲生日大禮。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.17）

2026年中華職棒台灣大賽G5今（25）日下午5點05分在台北大巨蛋登場，味全龍帶著3勝1敗聽牌優勢迎戰中信兄弟，巧合的是，今天正好是總教練葉君璋54歲生日。回顧10年前的2016年10月25日，當時44歲的葉君璋率領義大犀牛出戰台灣大賽G3，賽前許下贏球的生日願望，結果球隊真的以10：9逆轉兄弟，最終更完成「讓二追四」奪冠。相隔整整10年，葉總再度在生日當天對決同一支球隊，這次甚至有機會直接捧起冠軍金盃。2016年台灣大賽，義大犀牛前兩戰遭中信兄弟擊敗，陷入0勝2敗落後，第三戰於10月25日在桃園棒球場舉行，當天正是葉君璋44歲生日。賽前，葉君璋與洋投藍斯佛（Jared Lansford）一起慶生，兩人分別許下生日願望，葉君璋希望贏得當天比賽，藍斯佛則盼望球隊奪下總冠軍。不過，義大當晚一度落後多達5分，情勢相當不利，直到五局下展開猛烈反攻，單局狂攻7分逆轉戰局，其中林哲瑄單局敲出2支安打，包括帶有2分打點的關鍵安打。儘管兄弟林智勝兩度開轟追分，義大最終仍以10：9驚險獲勝，不僅實現葉君璋的生日願望，也終結球隊包含興農牛時期在內的台灣大賽10連敗。更戲劇性的是，義大隨後連贏3場，完成中職史上著名的「讓二追四」逆轉封王，連藍斯佛的生日願望也跟著成真。時隔10年，葉君璋再度在10月25日站上台灣大賽舞台，對手同樣是中信兄弟，但雙方處境已經完全不同。2016年，葉君璋是在0勝2敗的絕境中尋求首勝；2026年，他則帶領味全龍以3勝1敗聽牌，只要G5再拿下一勝，就能率隊奪下隊史第6座總冠軍。原本G5預定23日舉行，卻因颱風影響連續延賽兩天，意外讓比賽延至葉君璋生日當天。對此，葉君璋賽前表示，自己的願望是希望球員健康出賽、都有好的表現。談到延賽是否影響雙方情勢，葉君璋則強調，龍隊目前握有3勝1敗領先，「我們站的位置更有利」，球員只要盡力打出最好表現即可。味全龍G5派出王牌蔣銲先發，他在本季以防禦率1.49、136次三振奪下投手雙冠王，台灣大賽G1更繳出8局僅被敲2安、無失分的壓制性表現。中信兄弟則由羅戈先發，試圖在1勝3敗的劣勢下再次延長戰線。葉君璋也針對G5調整打線，讓陳子豪、朱育賢分別提前至第二、三棒，李展毅則首度在本屆台灣大賽先發，擔任第七棒指定打擊。10年前，葉君璋在生日當天拿下逆轉勝，開啟義大犀牛「讓二追四」的冠軍之路；10年後，他帶領味全龍站上封王門檻，能否再度讓生日願望成真，成為今年台灣大賽G5最具故事性的焦點之一。