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第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮在今（25）日正式舉行，星光大道也於稍早開始，這次以《飢餓遊戲》入圍「實境節目獎」與「實境節目主持人獎」的主持群孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、邊荷律，以及去年12月從節目畢業的峮峮（吳函峮）也一起走上紅毯。其中，身為啦啦隊女神的峮峮與邊荷律沒現身台灣大賽應援，絕美登上金鐘獎吸引眾人注目，邊荷律還穿低胸、開衩到大腿的禮服，直接辣翻粉絲。《飢餓遊戲》攜手登上金鐘紅毯，其中3位女神蔡黃汝、邊荷律、峮峮都穿著超美禮服現身。峮峮穿著粉藍色系平口禮服，將她的招牌短髮塞到耳後；蔡黃汝穿著黑色系背心禮服，披著長直髮充滿氣質氛圍；韓籍啦啦隊女神邊荷律則將頭髮盤起，穿著低胸黑色禮服，下半身還是做開衩設計，直接一路開衩到大腿，小露性感辣翻粉絲。由於颱風導致金鐘獎延期，所以另一位主持人林莎無法到場，但成員們也沒忘了她，紛紛拿出她的徽章亮給鏡頭，表示是今天的幸運小物，峮峮還說自己的禮服是林莎代表色，把每一位成員放在心上的模樣，讓粉絲都非常感動。